Budget provincial 2020 : un grand pas en avant pour le désenclavement de la Côte-Nord, selon Martin Ouellet

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, est plutôt enchanté des investissements prévus par le gouvernement de François Legault, mais se garde une réserve quant aux outils et procédures qui seront mises en place pour l’attribution de ces engagements financiers.

M. Ouellet se réjouit entre autres des études de deux nouveaux tronçons pour le prolongement de la route 138 du côté est de la Côte-Nord. « La mobilisation et les efforts qui ont été déployés pour désenclaver la Côte-Nord sont enfin récompensés. C’est un gros pas en avant pour la région », lance le député.

Martin Ouellet salue également le changement de la planification forestière qui passe de deux

ans à trois ans maintenant. « Ce sera un facilitant pour nos entreprises forestières comme Résolu ou Boisaco. Elles seront en mesure de mieux prévoir les investissements et auront surtout plus les moyens de le faire », indique-t-il.

Une autre « excellente » nouvelle, selon lui, est la mise en place du crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (C3i) qui favorisera la Haute-Côte-Nord, notamment. Celui-ci sera modulé en fonction des réalités économiques de chaque MRC. « Les MRC les plus riches auront droit à 10 % de crédit d’impôt, tandis que les plus défavorisés mettront la main sur 20 % de crédit », explique le député de René-Lévesque.

Déception

Martin Ouellet est toutefois déçu de ne pas voir de mesures pour la bonification des allocations de déplacement pour les soins de santé. « Je suis déçu de ne pas voir d’amélioration à ce niveau, mais on ne lâchera pas le dossier pour autant », martèle-t-il.

En ce qui concerne l’avenir du traversier l’Héritage-1, il est plutôt positif. « Les sommes sont déjà disponibles dans le budget du ministère des Transports et la réponse s’annonce de bonne augure. Ça vaut la peine d’attendre quelques semaines pour obtenir une entente confortable qui sauvera la saison 2020 du traversier ainsi que ses 20 prochaines années d’opération », estime le député.