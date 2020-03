Deux nouveaux outils pour attirer les cyclotouristes sur la Côte-Nord

La corporation Véloroute des Baleines et Tourisme Côte-Nord ont dévoilé mercredi deux nouveaux outils pour répondre aux besoins des cyclotouristes : une carte vélo Côte-Nord complètement revampée et un service de transport de bagages et de vélos.

Pour l’édition 2020-2023 de la carte, les deux partenaires se sont inspirés des cartes proposées par Vélo Québec dans six régions touristiques de la province. Côté recto, elle présente le territoire cyclable de la Côte-Nord et côté verso, une offre de six circuits le long de la Véloroute des Baleines.

Imprimée à 18 000 exemplaires grâce à un budget de 20 000 $ financé à parts égales par les deux organismes, la carte sera également disponible en version électronique.

Par ailleurs, le tout nouveau service de transport de bagages et vélos fera l’objet d’un projet pilote qui se déploiera sur quatre fins de semaine de quatre jours entre le 10 juillet et le 24 août.

Desservant le territoire s’étendant de Tadoussac à Godbout, il permettra de répondre à des besoins clairement exprimés par les visiteurs des salons de vélos auxquels la corporation Véloroute des Baleines participe chaque année.

D’ailleurs, selon le président de l’organisme, Denis Villeneuve la nouvelle carte vélo et le service de transport ont grandement capté l’intérêt des gens lors du récent Salon Info-Vélo de Québec.