COVID-19 : le maire Montigny réclame l’annulation des grands rassemblements

La Ville de Baie-Comeau demande aux organisations de son territoire d’annuler toutes les activités sportives, culturelles et communautaires impliquant des rassemblements de plus de 250 personnes et va même jusqu’à suggérer de revoir la pertinence de tenir des événements courus, mais non nécessaires.

« On veut être solidaires avec l’ensemble des décisions prises un peu partout au Québec pour s’assurer, en prévention, qu’au Québec, Baie-Comeau soit un endroit sécuritaire pour l’ensemble de ses citoyens. Il n’y a pas de cas actuel, du tout, sur notre territoire. Par contre, on veut agir en prévention et s’assurer de respecter la demande de notre premier ministre », a déclaré le maire Yves Montigny en point de presse, jeudi, en fin d’après-midi, dans la foulée du train de mesures annoncées par le gouvernement du Québec pour faire face à la crise du coronavirus, la COVID-19.

L’élu dirige également le tir vers des événements qui pourraient rassembler 125 ou 150 personnes dans une salle, à titre d’exemple, mais dont la tenue n’est pas nécessaire. Il pense notamment à une éventuelle soirée dansante organisée par la FADOQ. Il invite les organisateurs à y penser à deux fois. « On peux-tu attendre, on peut se donner un certain délai?», s’interroge-t-il.

Ces orientations risquent de créer des impacts sur les finances publiques. M. Montigny s’en dit conscient, mais heureusement, l’hiver moins neigeux a permis de soulager quelque peu les coffres de la Ville.

« On va prendre le temps de comptabiliser ça de façon séparée auprès de la trésorerie pour s’assurer que, s’il y a des frais additionnels engendrés par le coronavirus, que ce soit comptabilisé à part pour s’assurer que si on a des réclamations à faire auprès du gouvernement, on soit capable de le faire. »

Enfin, concernant les fonctionnaires municipaux qui pourraient être touchés par d’éventuelles mises en quarantaine volontaires, le maire affirme ne pas exclure le recours au télétravail, au travail à distance ou à toutes formes d’accommodement pour permettre, dit-il, de garder les employés en santé. « La santé des employés, c’est prioritaire. Il n’est pas question de mettre en péril la santé d’un employé ou d’un autre employé. »