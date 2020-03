COVID-19 : les remises de bulletin annulées dans les polyvalentes de la Manicouagan

À la suite des annonces du gouvernement du Québec, la Commission scolaire de l’Estuaire (CSE) a pris la décision d’annuler les remises de bulletin massive, pouvant regrouper 250 personnes et plus, qui étaient prévues à la polyvalente des Baies et à l’école secondaire Serge-Bouchard, toutes deux situées à Baie-Comeau.

Les bulletins seront donc transmis par la poste. « Les parents ou enseignants qui veulent des rencontres individuelles pour des cas d’élèves plus problématiques pourront procéder par des suivis téléphoniques ou des rencontres en personnes en dehors d’un contexte de rassemblement », explique l’agente aux communications de la CSE, Patricia Lavoie.