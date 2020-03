Les départs aux 40 minutes à la traverse Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac

En raison de conditions météorologiques défavorables, les départs auront lieu aux 40 minutes de Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine jusqu’à nouvel ordre, a précisé la Société des traversiers du Québec.

Le retour à la normale sera communiqué dès que possible.

Nouvelles mesures

À partir de maintenant, le nombre de personnes à bord de tous les traversiers sera limité à 250, incluant les équipages, et ce, à toutes les traverses.

Il est à noter qu’à cette période-ci de l’année, seules certaines traversées à l’heure de pointe à la traverse Québec-Lévis atteignent le seuil de 250 personnes par traversée.

La STQ demande également à ses clients de demeurer à bord de leur voiture pendant les traversées dans la mesure du possible. Cette demande concerne toutes les traverses à l’exception de celle de Matane, où cette pratique est interdite puisque le NM F.-A.-Gauthier est un navire à pont fermé.

La STQ encourage également ses clients piétons à demeurer sur les ponts extérieurs des navires dans la mesure du possible. Pour ceux qui doivent entrer à l’intérieur, il est recommandé d’éviter de toucher les surfaces pouvant favoriser la propagation du virus dans la mesure du possible (poignées de porte, mains-courantes, etc.) et de respecter en tout temps les recommandations de la santé publique pour éviter la transmission des virus.

À ce chapitre, toutes les traverses ont renforcé les pratiques de nettoyage et de désinfection des navires et des espaces communs achalandés, en portant une attention particulière aux éléments suivants :

Mains-courantes;

Poignées de porte;

Comptoirs;

Rampes et garde-fou.

Du personnel supplémentaire a été affecté à cette tâche lorsque nécessaire. La STQ a également communiqué avec ses fournisseurs pour s’assurer de la plus grande disponibilité possible de savon et de papier à main dans ses installations.