Les reports et annulations d’événements se multiplient

Les mesures annoncées jeudi par le premier ministre François Legault continuent de frapper fort pour les organisateurs d’événements, nombreux à reporter ou annuler des activités.

La Chambre de commerce de Manicouagan (CCM) a confirmé vendredi l’annulation pure et simple du gala régional du Défi OSEntreprendre qui devait se tenir le 30 avril afin de récompenser des initiatives entrepreneuriales dans les volets Scolaire, Création d’entreprise et Réussite.

Dans les faits, la directive vient de l’organisation nationale de l’événement. « Ils nous demandent de ne pas faire de gala, mais autre chose pour faire rayonner les entreprises (gagnantes) », a expliqué la directrice de la chambre, Myreille Lalancette.

Le gala national OSEntreprendre, qui lui devait avoir lieu en juin, est également repoussé au mois de novembre.

Par ailleurs, la CCM reporte un déjeuner et un dîner planifiés les 2 et 9 avril. Pour le moment, le dîner du 22 avril est maintenu, mais sous toutes réserves.

Centre Manicouagan

Le Centre Manicouagan annonce également le report de tous les événements prévus en mars, avril et mai.

Cette décision concerne la tournée Jour de fête avec Ari Cui Cui, les activités de Pâques et la deuxième édition de l’événement 100 % Mademoiselle.

Le centre commercial maintient ses heures d’ouverture habituelles, mais précise dans un communiqué que la fréquence du nettoyage et de la désinfection des aires communes augmentera par mesure préventive.

Expo-sciences

La finale régionale d’Expo-sciences, prévue du 20 au 22 mars à Port-Cartier, subit aussi les conséquences des mesures prises par Québec pour endiguer la propagation du COVID-19. Et comme pour toutes les autres finales régionales au Québec, c’est le couperet et non le report, a décidé le Réseau Technoscience en collaboration avec les organismes régionaux.

Évidemment, dans cette foulée, la finale québécoise d’Expo-sciences, prévue à la fin avril à Montréal, écope de la même façon.