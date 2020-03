COVID-19 : des services de garde d’urgence pour les travailleurs de la santé et des services essentiels

Le gouvernement du Québec annonce des services de garde d’urgence pour les travailleurs de la santé et des services essentiels.

Réunis en conférence de presse, dimanche, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe et le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge ont dévoilé les grandes lignes de ce plan d’urgence.

« Les services de garde d’urgence en milieu scolaire, en installations donc on parle des CPE, garderies, garderies en milieu familial seront opérationnels pour accueillir les enfants de ces travailleurs », a expliqué le ministre Lacombe en précisant que tous les frais sont absorbés par le gouvernement.

Le porte-parole a rappelé que le réseau de services de garde sera fermé pour l’ensemble de la population, mais restera ouvert pour les gens œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les agentes correctionnels et les employés d’urgence.

De son côté, le ministre Jean-François Roberge a insisté sur la collaboration entre les deux ministères tout en précisant qu’à compter du lundi 16 mars jusqu’au vendredi 27, plus de 400 écoles et sites en milieu scolaire pourront accueillir plus de 60 000 enfants âgés entre 4 et 13 ans.

Pour en savoir plus long sur les démarches et les services offerts, il faut consulter le site Québec.ca/coronavirus.