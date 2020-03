Dans le but d’aplanir la pandémie de la COVID-19, Parcs Canada suspend ses activités et interdit l’accès à ses parcs nationaux et sites historiques aux visiteurs à compter de ce mercredi 18 mars. C’est ce qu’a annoncé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en point de presse.

De plus, la Chambre des communes sera rappelée au travail puisque M. Trudeau a besoin de l’accord des parlementaires pour avancer certaines mesures législatives, comme celle de l’assurance-emploi. « Si nous voulons acheminer plus de fonds aux Canadiens, je dois travailler avec la Chambre des communes. Nous regardons la Loi sur les mesures d’urgence pour voir si nous pouvons agir avec plus d’envergure », a-t-il indiqué.

Plus de précisions sur ces mesures d’urgence seront dévoilée ce mercredi à Ottawa.

Frontière canado-américaine

En ce qui concerne la frontière canado-américaine, « rien n’est écarté », dévoile le premier ministre. Mais ce dernier souhaite protéger les Canadiens en s’assurant de ne pas leur faire plus de mal en limitant l’accès aux denrées essentielles et les marchandises.

Le premier ministre canadien a répété la mesure annoncée hier pour les Canadiens à l’étranger, soit la possibilité d’émettre des prêts rapides d’un maximum de 5 000 $ afin de faciliter leur retour à la maison ou pour combler leurs besoins avant leur retour.

Pour plus d’informations ou obtenir de l’aide, les Canadiens doivent contacter le 1 613-996-8885 ou envoyer un courriel à sos@international.gc.ca.

« D’autres annonces seront faites cette semaine », a dévoilé Justin Trudeau. Pour le moment, 451 personnes sont atteintes de la COVID-19 au Canada. « Tout ce qui est fait est fait », conclut le premier ministre.