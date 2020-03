Les propriétaires de résidence secondaire reviennent passer la crise en région

Les municipalités de Tadoussac et des Escoumins ont émis des messages d’intérêt public relatifs aux propriétaires de résidence secondaire dans leur municipalité.

« Plusieurs personnes et familles qui vivent en hiver hors de Tadoussac ont décidé de venir passer la crise du coronavirus ici, pour se sentir plus libres et en sécurité et nous les comprenons », est-il mentionné dans l’avis de Tadoussac, de même que dans celui des Escoumins.

Pour la sécurité et la protection des citoyens et surtout des commerces et institutions, les municipalités rappellent l’importance que « toutes ces personnes appliquent les mêmes règles que les voyageurs revenant de l’étranger, soit un isolement de 14 jours », peut-on lire.

L’avis demande aussi aux personnes qui accueillent des résidents d’autres régions de suivre la même règle. « Il est nécessaire de respecter ces mesures de façon volontaire pour éviter le confinement forcé qui se déploie de plus en plus dans le monde », conclut le message d’intérêt public des deux municipalités.