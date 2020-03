Crabe des neiges : quotas et prix au détail à la baisse

La pêche au crabe des neiges est lancée dans la zone 17. Voyant leurs quotas réduits de 42 % cette année, des pêcheurs ont procédé à la mise à l’eau des casiers ce mercredi matin du côté des Escoumins. D’autres pêcheurs « casseront la glace » à l’embouchure de la rivière Portneuf mercredi ou jeudi.

Vendredi au plus tard, les consommateurs pourront goûter la chair du précieux crustacé qui se vendra 17,95 $ la livre, soit 1 $ de moins qu’en 2019. Les premiers arrivages de crevettes sont attendus le 1er avril.

Cependant, la crise du coronavirus vient changer les règles, surtout pour des citoyens qui se faisaient une joie d’assister au débarquement des cargaisons sur les quais. « Nous savons que c’est une attraction mais dans les circonstances, nous demandons aux gens d’éviter les quais qui seront interdits », confirme Pierre Léonard, responsable des pêches au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.

Le quai de Portneuf-sur-Mer est déjà fermé à la circulation, alors que la directive devra être adaptée à la réalité du quai des Escoumins où circulent les employés de l’Administration de pilotage des Laurentides. « On va commencer par installer des barrières et on avisera par la suite », précise M. Léonard, devant tout le sérieux des mesures gouvernementales en raison de la crise sanitaire.

Les marchés américains étant avides de crabes et puisqu’aucune restriction n’est en vigueur pour le passage des denrées alimentaires, l’usine de transformation des Crabiers du Nord de Portneuf-sur-Mer opérera avec toutes les mesures rigoureuses que cela implique. « L’usine détient déjà toutes les certifications qui existent au niveau de l’hygiène. C’est assurément l’une des plus top niveau pour l’hygiène et la salubrité au Québec », mentionne M. Léonard.

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation s’assure que les opérations rencontrent tous les standards, en collaboration avec la direction de l’entreprise.

Service à la clientèle adapté

En ce qui concerne la vente au détail des produits des poissonneries des Escoumins, Portneuf-sur-Mer et de Baie-Comeau, un service sans contact a été instauré. Les consommateurs sont invités à commander par téléphone et pourront se rendre sur place où un employé ira leur remettre leur commande dans le stationnement, ou encore se prévaloir d’un service de livraison dont les modalités seront dévoilées sur la page Facebook de Pêcherie Manicouagan-Poissonnerie – Restaurant Les Escoumins ou Resto Bistro-Pêcherie Manicouagan.

La directrice générale des poissonneries de la Haute-Côte-Nord, Paulette Gagnon, envisage la livraison dans toutes les localités de la Haute-Côte-Nord, tandis que le déploiement sera similaire dans la Manicouagan. « Les résidents du secteur BEST seront desservis via la poissonnerie des Escoumins alors que ceux du secteur Est commanderont à celle de Portneuf-sur-Mer », précise Mme Gagnon.

À noter que les salles à manger des Escoumins et de Baie-Comeau sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le nombre de personnes sur la surface des trois commerces sera limité à cinq clients à la fois et le paiement se fera par carte de débit ou de crédit. « J’invite notre clientèle à suivre nos pages Facebook pour connaître les arrivages du jour », précise Paulette Gagnon.