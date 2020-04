Le nombre de cas bondit à 5 518 au Québec

Le Québec compte 5 518 cas confirmés de la COVID-19, une augmentation importante de 907 personnes infectées en 24 heures. Trois personnes de plus sont décédées des suites du coronavirus depuis mercredi, ce qui porte à 36 le nombre de morts depuis le début de la pandémie au Québec.

Des cas confirmés, ce sont 365 personnes qui sont désormais hospitalisées, une augmentation de 58 depuis mercredi. Le nombre de patients qui se trouvent aux soins intensifs est de 85, soit 14 de plus qu’hier.

Au cours de son point de presse du jour, le premier ministre François Legault a signalé que, malgré la hausse de cas confirmés depuis hier, le Québec est en bonne position. « Si on compare, si on regarde les décès en pourcentage de la population, on a beaucoup moins de décès au Québec qu’aux États-Unis ou d’autres pays en Europe. »

François Legault met l’accent sur le respect des consignes et invite les corps policiers du Québec, particulièrement ceux des grands centres, à faire preuve de plus zèle auprès des récalcitrants qui ne respectent pas les directives de son gouvernement.