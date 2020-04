Bond de 1000 cas de COVID-19 de plus au Québec en 24h

Le premier ministre du Québec François a partagé l’état de la situation sur les derniers cas de COVID-19 recensés pour la province.

Le bilan d’aujourd’hui fait état de 7944 cas. C’est une augmentation de 947 cas par rapport à hier, 4 avril.

Sur 525 hospitalisations, 144 personnes sont présentement prises en charge en unité de soins intensifs.

Le nombre de personnes décédées en raison du virus est de 94. C’est 19 de plus qu’hier. En contrepartie, ce sont toujours 437 personnes qui sont rétablies.

Le premier ministre a profité de son point de presse pour partager sa fierté envers la population : selon une récente étude de Google, le Québec est celui qui respecte le plus les consignes de confinement et de distanciation sociale. La province « bat » tous les états américains et les autres provinces canadiennes sur le respect des consignes.