COVID-19 : une enveloppe pour subventionner les organismes communautaires de René-Lévesque

Le députe de René-Lévesque, Martin Ouellet, a annoncé sur sa page Facebook le 7 avril l’arrivée du nouveau programme d’aide financière Soutien à l’action bénévole dans la circonscription.

« Une bonification importante de l’enveloppe est accordée à ce programme pour nos organismes communautaires qui travaillent très fort présentement. Ils dispensent des services aux clientèles vulnérables, qui sont plus essentiels que jamais dans la situation actuelle », a lancé le député.

Toutes les précisions quant aux règles et aux normes du programme sont disponibles dans un document mis à la disposition des organismes.

Il est également possible de communiquer avec Annie Leblanc au 418-295-4001 ou par courriel à annie.leblanc@assnat.qc.ca, pour recevoir le formulaire et pour plus de détails.