COVID-19 : la distanciation sociale restera pour quelques mois

Les Québécois en ont pour encore quelques mois avec la directive de la distanciation sociale, surtout dans le contexte que le gouvernement regarde pour la réouverture prochaine des commerces, entreprises et institutions.

« Mais on n’en est pas encore rendu là », a ajouté le premier ministre du Québec, François Legault, au sujet de cette prochaine étape. « Il faut que les chiffres continuent de se stabiliser, il faut rester discipliné et donner un dernier coup. »

Il a été catégorique en ajoutant que lorsqu’il y aura réouverture que les entreprises, commerces et autres devront être capables de faire respecter la règle du 2 mètres, tant pour les collègues que les clients. « La consigne du 2 mètres va rester pour des mois. »

Le gouvernement et diverses instances doivent se pencher sur plusieurs aspects, notamment ceux touchant les enfants et le transport en commun. La flexibilité des heures de travail sera aussi matière à discussion.

Pour la suite des choses, les vacances d’été, le tourisme et autres, il est trop tôt pour gouvernement de s’avancer pour un retrait de la règle du 2 mètres.

« On ne pourra rester en confinement ad vitam aeternam. On va rouvrir le robinet progressivement, mais les règles seront pour tous et il faudra vivre autrement jusqu’à ce qu’il n’y a ait plus de risque du virus d’émerger », a indiqué le directeur national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda.