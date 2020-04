COVID -19 : les écoles pourraient rouvrir d’ici le 4 mai

Les étudiants du Québec doivent se le tenir pour dit. Il n’est pas impossible que les écoles et les garderies rouvrent d’ici le 4 mai et que pour eux et leurs parents, le retour à une vie plus normale s’installe.

C’est ce qu’a déclaré le premier ministre François Legault dans son point de presse du jour. Il n’a rien promis, mais a laissé la porte ouverte.

Il a toujours été entendu que les jeunes sont moins à risque face au coronavirus. Comme l’a d’ailleurs si bien illustré aujourd’hui le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, un jeune peut se présenter à l’urgence pour une jambe cassée et le personnel de la santé découvrir par le fait même qu’il est atteint par le virus.

Les écoles primaires et secondaires ainsi que les cégeps et les universités sont officiellement fermés depuis le lundi 16 mars. La décision avait été annoncée le vendredi précédent par le premier ministre. C’était ce qu’il fallait faire, selon lui, pour lutter contre la pandémie de COVID-19.