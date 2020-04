COVID-19 : Trois nouveaux cas confirmés à Sept-Rivières pour un total de 95 en Côte-Nord

La stabilité des cas confirmés en Côte-Nord n’aura duré qu’une seule journée puisqu’aujourd’hui le 13 avril, le nombre total est porté à 95, soit trois de plus qu’hier.

Le nombre de personnes infectées dans la MRC de Sept-Rivières, de loin le territoire régional où la COVID-19 a le plus frappé jusqu’ici, augmente encore une fois de trois. On y retrouve donc 73 cas confirmés, la majorité reliés à l’éclosion au pénitencier fédéral de Port-Cartier.

Ailleurs dans la région, on ne rapporte aucun cas pour une sixième journée d’affilée, sûrement une bonne nouvelle pour les responsables de la santé publique.

Depuis le 7 avril, la Manicouagan a donc 14 cas de contamination à la COVID-19, 5 en Minganie, 3 en Haute-Côte-Nord et aucun dans la Caniapiscau et en Basse-Côte-Nord. On n’enregistre également aucun cas dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées.

Répartition par MRC :