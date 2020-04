COVID-19 : livraison de livres à l’auto en vue à la bibliothèque Alice-Lane

La bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau s’apprête à reprendre ses activités, mais sous une nouvelle forme pour s’adapter aux mesures sanitaires dans le contexte de la COVID-19. Livraison à l’auto et mise en quarantaine des livres retournés feront partie de la nouvelle offre de service dont les détails restent cependant à peaufiner.

On se souviendra que le service avait été mis sur pause le 13 mars dans la foulée de la fermeture temporaire des bâtiments municipaux au public. Or, il tarde à plusieurs citoyens de renouer avec l’offre de livres, limitée actuellement à ceux de format numérique.

« On a des discussions là-dessus pour essayer de rendre des services le plus possible à la population, mais en étant sécuritaires. Il faut s’assurer que les livres, les documents qui seront prêtés soient en quarantaine pour s’assurer qu’il n’y ait pas de danger de propager le coronavirus par des prêts. Il ne faudrait pas risquer la santé et la sécurité des citoyens », a indiqué le maire Yves Montigny aux médias, lundi soir, après la séance du conseil municipal diffusée sur la page Facebook de la Ville.

L’élu se réjouit de la reprise prochaine des prêts pour les adultes, mais beaucoup pour les jeunes enfants qui, illustre-t-il, « lisent le même livre depuis quatre jours et ont besoin de nouvelles histoires ». Il insiste sur l’impact majeur de la lecture pour les apprentissages.

« Si on est dans une période trop longue où l’enfant est sur la tablette, dehors ou à jouer à d’autre chose, mais qui n’est pas amené en contexte de lecture, on sait qu’il peut y avoir des retards importants et des problèmes de comportement. »

Compte tenu de la fermeture d’un mois de la bibliothèque, M. Montigny a d’ailleurs assuré que les livres à l’intérieur ont déjà terminé leur période quarantaine et que les prêts pourront reprendre en toute sécurité.

Les employées du service sont désormais de retour dans leur lieu de travail. Des aménagements sont en cours de réalisation afin de garantir le respect de la distanciation de deux mètres.

Soulignons enfin que le principe d’une réouverture de la bibliothèque avec service à l’auto pour la remise des livres s’inspire d’un modèle récemment mis en place par la Ville de Rimouski.