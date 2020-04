Subvention salariale pour les PME : un outil pour calculer le montant à recevoir

Dans le but d’aider les employeurs à garder et à réembaucher leurs travailleurs, le gouvernement du Canada a mis en place la subvention salariale d’urgence du Canada. L’Agence du Revenu du Canada a lancé un calculateur en ligne pour guider les employeurs dans le calcul de la subvention et pour leur permettre de déterminer le montant qu’ils peuvent s’attendre à recevoir. Les demandes seront acceptées par l’ARC à partir de lundi le 27 avril 2020.

Pour calculer votre montant

Le président du conseil du trésor, Jean-Yves Duclos, a précisé lors de la mise à jour du gouvernement du Canada que « 90 % des demandes pour la subvention salariale devrait être traitée le 5 mai. »

Cette subvention permet d’obtenir un remboursement de 75 % du salaires des employés. Elle est offerte pour une période de 12 semaines et est rétroactive au 15 mars.