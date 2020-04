L’émission web Comment ça va? prépare l’après-confinement

Pour une troisième semaine, l’émission web Comment ça va? prend des nouvelles des gens de la Manicouagan et d’ailleurs en période de confinement, mais avec la levée graduelle des mesures restrictives qui s’en vient, son capitaine, Simon Philibert, réfléchit à la suite.

« Ce projet-là vient du fait que je faisais de la télé ce printemps. On avait un printemps et un été capotés au niveau des événements et on est tombé à rien du tout », raconte l’homme à la barre des Productions SMP. De tout ce qui est annulé pour 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, il y a la deuxième édition du mégaspectacle Baie-Comeau : D’aventure et de culture.

Donc, devant des semaines et des mois qui changeaient ses plans, l’équipe de production s’est questionnée sur ce qu’elle pourrait bien faire dans les circonstances.

« On s’est dit pourquoi ne pas mettre ce projet-là d’émission en ligne. On a envisagé une fois par semaine, mais on s’est dit que pendant la période de confinement, ce serait du lundi au jeudi. Une semaine plus tard, c’était en ligne », poursuit Simon Philibert.

La grande première a eu lieu le lundi de Pâques, 13 avril. Depuis, des émissions d’environ une demi-heure se succèdent sur le coup de 19 h 30. Le jeune homme est à l’animation et il mène quelques entrevues chaque jour. Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, y a une belle place, mais plusieurs autres personnalités sont conviées à parler de leur vécu en période de confinement.

La semaine dernière, l’animateur s’est notamment entretenu avec l’humoriste Viriginie Fortin, dont le spectacle d’avril au Centre des arts de Baie-Comeau a été annulé, le commentateur sportif Dave Morissette et la coureuse qui vise les prochains Jeux Olympiques, Laurence Côté. Si les deux derniers sont natifs de Baie-Comeau, dans le cas de l’humoriste, c’est son père qui a vu le jour chez nous, Bernard Fortin.

L’après-confinement

Le producteur et les membres de son équipe préparent l’après-confinement pour leur émission axée, justement sur le confinement. Ils réfléchissent à ce qu’ils vont faire. Conserveront-ils la formule, mais pour une émission hebdomadaire? Dirigeront-ils leur tir vers une émission toute culturelle? Tourneront-ils complètement la page? Les prochaines semaines le diront.

Une chose est sûre, c’est que les idées ne semblent pas manquer pour les Productions SMP, dont le gros spectacle de l’été est malheureusement à oublier.

« On est en mode solution. On est en train de regarder ce qu’on pourrait présenter cet été. On veut faire une programmation culturelle. On ne veut pas qu’il n’y ait pas de spectacle pour l’été. Il faut voir ce qu’on peut faire pour que ça fonctionne », conclut l’homme d’affaires.