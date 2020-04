COVID-19 : le glas sonne pour Baie-Comeau : D’aventure et de culture en 2020

Plusieurs s’en doutaient, mais la confirmation n’était pas encore venue. Aujourd’hui, c’est chose faite : la troupe Chaud Bizzz annonce le report en 2021 de son spectacle Baie-Comeau : D’aventure et de culture.

« La situation actuelle nous place dans une position où il nous est impossible de pratiquer et on ne peut pas s’imaginer faire cohabiter une centaine de personnes tout l’été au Centre des arts de Baie-Comeau pour travailler sur le spectacle en plus des centaines de spectateurs », souligne Simon Philibert, producteur de la troupe et président-directeur général des Productions SMP.

La pandémie de COVID-19 et les consignes sanitaires à respecter pour limiter la propagation ont raison de la tenue du spectacle en 2020, tout comme c’est le cas pour tous les grands événements culturels et sportifs d’ici au moins jusqu’à la fin août

M. Philibert a cependant une autre nouvelle plus réjouissante. En effet, les quatre artistes vedettes de la production ont tous accepté d’être de la partie en 2021. Il s’agit de Maxime Landry, Mathieu Lévesque, Chloé McNeil et Jolyane Lemay.

Dix représentations seront alors proposées du 23 au 31 juillet et du 11 au 14 août, toujours du mercredi au dimanche.

Des voyages de groupe

Le producteur indique que des groupes voyageant en autobus avaient déjà réservé leur place pour assister à Baie-Comeau : D’aventure et de culture pendant leur séjour touristique en 2020. Or, ces gens ont confirmé leur présence à l’été 2021, au grand bonheur de celui qui a toujours associé les spectacles de l’été de la troupe Chaud Bizzz à un moyen d’attirer les touristes dans la Manicouagan.

« C’est important de participer au développement touristique et on va continuer à le faire », assure M. Philibert.

Par ailleurs, les spectateurs ayant déjà fait l’achat de leurs billets en prévision de 2020 peuvent les conserver pour les représentations de 2021, sinon contacter la billetterie du Centre des arts pour changer de représentation ou obtenir un remboursement.

Culture et été 2020

Le producteur et son équipe se penchent actuellement sur une façon de développer une offre culturelle à la population et à la clientèle touristique à l’été 2020.

M. Philibert parle de nouveaux projets à réaliser pour donner un accès à la culture.