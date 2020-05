La trousse d’outils de la CNESST pour les employeurs est lancée

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a lancé une trousse d’outils pour les employeurs afin que les activités puissent reprendre ou se poursuivre dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles dans le contexte de la COVID‑19.

Cette trousse s’adresse aux employeurs et aux travailleurs de tous les secteurs d’activité pour les appuyer dans leur prise en charge de la santé et de la sécurité.

Un guide générique de prévention et des aide-mémoire interactifs et imprimables sont offerts pour tous les milieux de travail. Une affiche qui rappelle les mesures de prévention pour la santé des travailleurs est également disponible.

Les outils présentés sont évolutifs. Les employeurs sont invités à s’informer sur le site internet de la CNESST pour connaître les nouveautés. La trousse sera bientôt disponible sur une application mobile évolutive, qui pourra être téléchargée sur Google Play et dans l’App Store. Consultez-le guide de normes sanitaires en milieux de travail-COVID-19 en cliquant ici.