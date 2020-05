Plus de 252 millions de dollars pour l’agroalimentaire

Dans sa conférence de presse de mardi 5 mai, Justin Trudeau a annoncé une première aide de 252 milliards de $ pour l’industrie agroalimentaire.

Le premier ministre a débuté sa conférence de presse en rappelant que cette journée marquait le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas par les soldats canadiens. Il a ensuite annoncé une aide substantielle à destination de l’agroalimentaire.

En effet, plus de 252 millions vont être débloqués par le gouvernement fédéral. « 77 millions sont à destination des transformateurs alimentaires. Cela va leur permettre de protéger leur personnel et d’adapter les usines pour faire produits au Canada », a-t-il précisé.

De plus 125 millions seront consacrés au programme Agri-Relance qui a pour but d’aider les producteurs à s’adapter. « Les fonds vont aider les éleveurs de bœuf et de porcs à s’adapter à cette crise car les animaux doivent rester plus longtemps dans leurs exploitations en raison de la pandémie. Le surplus de bétail leur coûte cher », a insisté Justin Trudeau.

Il a ensuite annoncé que la ligne de crédit de la commission canadienne du lait allait être étendue de 200 millions afin d’éviter la perte des produits frais du Canada. De plus, en raison de la crise, des producteurs se voient obligés de jeter leur production. Afin d’éviter cela, le gouvernement fédéral va acheter ces produits et les redistribuer aux organisations qui aident les personnes en difficulté.

« Nous savons que les agriculteurs ont encore des inquiétudes surtout sur la suite de cette pandémie, mais nous serons là pour les épauler. Cet argent aujourd’hui est une première aide mais nous continuons à travailler. S’il faut faire plus, nous ferons plus. » Il a aussi précisé que 90 % des travailleurs étrangers qui d’habitude aide sur les exploitations sont déjà arrivés au pays.

En ce qui concerne les autres secteurs de l’industrie en difficulté comme le secteur aérien, Justin Trudeau a confié que le gouvernement travaillait actuellement avec des experts et les industriels pour d’autres aides sectorielles.