Les gens âgés de 60 à 69 ans pourront retourner au travail

La vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a confirmé qu’il était possible pour les gens âgés entre 60 et 69 ans de retourner travailler.

« La Santé publique a établi le facteur de risque à 70 ans et non à 60 ans, a-t-elle précisé lors du point de presse le 6 mai. Les gens âgés entre 60 et 69 ans peuvent retourner à travailler, y compris les enseignants et les éducateurs. Nous comptons sur la collaboration des parents pour expliquer les mesures à leurs enfants qui fréquentent les services de garde et pour ceux qui vont à l’école. »

Le Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique, a expliqué que « ces personnes doivent être en santé et elles devront porter des mesures de protection dans leur milieu de travail, s’ils sont en contact avec des enfants. Les mesures de distanciation sociale devront être respectées. Ce n’est pas la même chose qu’être en contact avec ses grands-parents. Ce n’est pas le même genre d’exposition puisqu’il n’y a pas d’affiliation ».

La vice-première ministre a répondu à une question concernant la réouverture des écoles puisque le Québec est le premier à le faire au Canada et même les 50 états des États-Unis ne l’ont pas encore fait. « Notre plan de réouverture des écoles et prudent et graduel, a ajouté Mme Guilbeault. Nous avons reçu l’autorisation de la Santé publique. On ne le fait pas pour compromettre la santé des Québécois. On ne pourra pas rester confiner éternellement. C’est un défi logistique pour le réseau, mais nous ne demandons pas d’être parfaits le 11 mai. »