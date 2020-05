Report d’un an pour le Congrès de médecine d’urgence en région

Les organisateurs du Congrès de médecine d’urgence en région, qui devait avoir lieu aux Escoumins en septembre, annoncent le report de l’événement à l’an prochain.

« Considérant les risques de transmission de la maladie et la fragilité des divers milieux d’où proviennent tous les participants réunis par l’événement, le comité scientifique du congrès et la direction du CISSS de la Côte-Nord estiment qu’il n’est pas souhaitable de réunir plus de 200 médecins et résidents, provenant de plusieurs régions du Québec, à moins de deux mètres de distance les uns des autres », est-il mentionné dans le communiqué publié à cet effet.

Selon la porte-parole de l’événement, Catherine Crépeau, les énergies dépensées à préparer la programmation scientifique ne seront pas complètement perdues puisqu’il y aura bien une 16e édition du congrès. Si la situation sanitaire le permet, il aura lieu du 8 au 11 septembre 2021.