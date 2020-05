47 % des Canadiens atteints de la COVID-19 sont guéris

La Dre Theresa Tam confirmait dimanche matin 67 996 cas de COVID-19 et 4 728 décès au Canada. Plus de 31 600 personnes, soit 47 % des personnes atteintes, sont considérées guéries.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada rapporte que des laboratoires de partout au pays ont testé plus de 1 090 000 personnes, et environ 6 % d’entre elles se sont révélées positives. La semaine dernière, une moyenne de 26 900 personnes par jour ont été testées.

Fêter autrement

Dre Tam rappelle que depuis que la pandémie s’est déclarée, beaucoup a été fait en peu de temps, limitant ainsi la propagation. « Nous fêtons aujourd’hui les mères, les belles-mères, les tantes et les grands-mères. C’est une journée où nous prenons le temps de nous souvenir de ces personnes spéciales pour nous et de les remercier. La pandémie a fait en sorte qu’il nous faut cette année les fêter autrement. Or, le plus grand cadeau qu’on peut s’offrir, c’est la santé », a mentionné Dre Tam dans sa déclaration.

