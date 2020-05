Centraide redistribue 612 220 $ dans la Manicouagan et en Haute-Côte-Nord

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a profité de sa récente assemblée générale annuelle virtuelle pour confirmer la redistribution de 612 220 $ à la suite de sa dernière campagne de financement, la 25e de son histoire.

Trente-sept organismes communautaires se partageront 584 000 $ en 2020-2021, ce qui leur permettra de poursuivre leur mission. Un montant de 28 000 $ sera également versé au Fonds Mobilisation communautaire destiné à répondre à des projets et des besoins spéciaux en cours d’année.

Centraide redonne donc à la collectivité 86 % des 762 417 $ reçus en dons pendant sa campagne 2019-2020, à la grande satisfaction du président de son conseil d’administration, François Leblond.

Rappelons que le soutien financier consenti par Centraide pour venir en aide aux personnes vulnérables et démunies fait suite à l’analyse des différentes demandes d’aide reçues et aux recommandations du comité d’allocation et de relations aux organismes.

Les montants les plus élevés vont toujours aux organismes qui agissent en aide alimentaire puisque la sécurité alimentaire demeure la priorité numéro un de Centraide, explique Roxanne Gauthier, agente de communication et de développement. À titre d’exemple, le Comptoir alimentaire L’Escale de Baie-Comeau obtient 60 000 $ cette année, soit le même montant qu’en 2019-2020.

Pour accéder au répertoire des organismes soutenus financièrement en 2020-2021, cliquez ici.

Dans un autre ordre d’idées, Centraide tient à souligner jusqu’à quel point l’apport des travailleurs du milieu communautaire et ceux de la santé est crucial en cette période de pandémie de COVID-19. Il rappelle que la mobilisation actuelle pour soutenir les personnes affectées par la situation est sans précédent.