Succès inespéré pour la Marche de l’espoir

Malgré la COVID-19 et l’avènement d’une nouvelle forme virtuelle, la 21e édition de la Marche de l’espoir de la Société canadienne de sclérose en plaques à Baie-Comeau, le 24 mai, a été un succès avec une récolte de 12 480 $.

Élaine Drolet et Alain Chouinard, les deux maîtres d’œuvre de l’organisation de l’événement, sont au comble du bonheur. Atteindre 89 % de l’objectif de 14 000 $ (le même qu’en 2019) en cette période de grande incertitude, c’est une réussite extraordinaire, selon ceux dont la fille vit avec la sclérose en plaques depuis une quinzaine d’années. Ils ont d’ailleurs marché en sa compagnie et celle de leurs deux petits-enfants dimanche.

« Réussir à ramasser plus de 12 000 $ en ces temps difficiles et en plus avec une nouvelle formule virtuelle cette année, c’est tout simplement extraordinaire. On ne s’attendait pas à ça », ont-ils d’ailleurs mentionné dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de la marche.

M. Chouinard indique que, par rapport à sa population, la Côte-Nord s’est vraiment démarquée au Québec. « On est vraiment dans les kings. On a ramassé presque autant qu’en Estrie, où il y a un potentiel de 300 000 personnes. »

Neuf équipes

Au total, neuf équipes se sont inscrites, soit à peine une de moins que lors de l’édition de l’an passé, au cours de laquelle plus de 16 500 $ avaient été amassés. Trois des équipes provenaient de Sept-Îles. M. Chouinard explique qu’avec l’absence prévue du Cyclo Tour SP en 2020, l’activité de financement de la sclérose en plaques là-bas, des supporteurs de la cause ont choisi d’embarquer dans la marche virtuelle.

Bien difficile de comptabiliser officiellement le nombre de marcheurs qui ont répondu présents dimanche. Sur la page Facebook de l’événement, 36 avaient cependant confirmé leur intention en ce sens.

« Sur la page, tu avais le choix de cliquer sur faire un don ou marcher tout en amassant des dons », indique l’organisateur.