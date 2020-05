Une aide pour les campings

Afin de permettre aux campings et pourvoiries de rouvrir dans les meilleures conditions, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) les aidera à mettre en place des mesures de prévention appropriées et s’assurer que leurs activités peuvent reprendre dans les meilleures.

Un guide virtuel de normes sanitaires COVID-19, une affiche ainsi qu’une liste de vérifications quotidiennes sont ainsi accessibles sur le site web. Une trousse complète est disponible et ce, à destination de nombreuses professions. Les outils ont été élaborés avec la Direction générale de la santé publique (DGSP), l’Institut national de santé publique du Québec, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, le ministère du Tourisme, ainsi que des représentants patronaux et syndicaux de ces secteurs d’activité.

« Avec les guides publiés aujourd’hui par la CNESST, en collaboration avec les principaux acteurs du domaine, les milieux de travail seront outillés pour préserver la santé de tous et toutes. Il s’agit d’une priorité pour la CNESST, qui continue sans relâche à soutenir les employeurs, les travailleurs et les travailleuses, et faire en sorte que rien ne soit laissé au hasard dans la reprise tant attendue des activités de ces grands secteurs, alors que s’amorce la belle saison », précise Manuelle Oudar, présidente du conseil d’administration et chef de la direction de la CNESST.

La trousse d’outils de la CNESST s’inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation, intitulée Le Québec se remet au travail. «À noter que la trousse sera évolutive et s’adaptera aux mesures et aux recommandations de la DGSP. Les informations qu’elle contient demeurent valides jusqu’à ce que la DGSP déclare la fin de la crise sanitaire», précise la CNESST.