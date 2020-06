Attention à la chaleur extrême, prévient le CISSS

Étant donné les températures chaudes attendues au cours des prochains jours, particulièrement en Haute-Côte-Nord, la Direction de santé publique (DSPu) de la Côte-Nord désire rappeler à la population les mesures de prévention à suivre pour éviter les problèmes de santé liés à la chaleur extrême. Ces mesures sont valables même en temps de pandémie.

Lorsqu’il fait très chaud, tout le monde peut souffrir de problèmes de santé allant de la déshydratation au coup de chaleur, en passant par la fatigue, les étourdissements ou les malaises. Certaines personnes sont plus vulnérables et peuvent voir leur état de santé se dégrader rapidement :

– Les personnes âgées de 65 ans et plus;

– Les personnes souffrant de maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires, rénales ou de diabète;

– Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale (surtout schizophrénie ou dépendance à l’alcool ou aux drogues);

– Les enfants âgés de 0 à 4 ans.

Mesures de prévention

Afin d’éviter les problèmes de santé, la DSPu invite la population à boire beaucoup d’eau, sans attendre d’avoir soif; passer deux à trois heures par jour dans un endroit frais ou climatisé; prendre au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchir sa peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée; réduire ses efforts physiques; ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou une pièce mal ventilée.

La DSPu conseille aussi de prendre des nouvelles de ses proches âgés ou qui souffrent de problèmes de santé physique ou mentale afin de s’assurer de leur bien-être.

« Sur la Côte-Nord, on considère que nous vivons un épisode de chaleur accablante lorsque les températures atteignent 26°C le jour et 14°C la nuit durant 3 jours successifs et un épisode de chaleur extrême si les températures atteignent 31°C le jour et 16°C la nuit sur 3 jours successifs », explique la DSPu, par voie de communiqué.

Pour plus d’information sur les effets de la chaleur sur la santé, la population est invitée à visiter le Québec.ca, à communiquer avec Info-Santé au 8-1-1 ou à se renseigner auprès d’un professionnel de la santé. En cas d’urgence, il faut composer le 9-1-1.