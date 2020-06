La population de Pessamit sera recensée à compter du 17 juin

Le Centre de santé et de services sociaux, secteur communautaire, de Pessamit recensera la population de la communauté autochtone à compter du mercredi 17 juin afin de se doter d’un outil de travail si une deuxième vague de la COVID-19 devait survenir.

« Dans un souci de prévention, nous allons faire du porte-à-porte pour dénombrer le nombre de personnes dans chaque maison. Nous vous poserons quelques questions simples comme le nombre de personnes à risques, le nombre d’enfants, le nombre de chambres dans la maison, l’âge et le sexe », indique le Centre de santé et de services sociaux de la communauté, par voie de communiqué.

Ce recensement facilitera la tâche à l’établissement de santé pour effectuer les enquêtes épidémiologiques advenant un cas positif dans la communauté. Les cas à risques seront plus rapidement ciblés, peut-on lire dans le communiqué.

Deux personnes s’affaireront à la tâche et donneront, par le fait même, des consignes d’usage et un rappel sur les directives sanitaires en vigueur. « Elles porteront un masque et des gants au besoin », précise le document diffusé sur la page Facebook Conseil des Innus de Pessamit.