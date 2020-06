La troupe Chaud Bizzz mijote l’aménagement d’un ciné-parc au parc des Pionniers cet été. Appuyé financièrement par la Ville de Baie-Comeau, le projet prévoit des projections sur écran géant et, possiblement, un spectacle sur la scène, mais tout reste à confirmer.

« Est-ce que ce sera juste des films? Des films et des spectacles? », a expliqué Simon Philibert, président et directeur général de la troupe, en soulignant que des partenaires seront associés aux rendez-vous et qu’il reste une partie du financement à attacher.

L’écran du ciné-parc sera apposé sur le mur arrière de la grande scène et les spectateurs gareront leur véhicule dans le vaste stationnement utilisé lors de la tenue de festivals au parc des Pionniers.

Le nombre de jours de projections reste à déterminer, mais tout laisse croire que les activités se tiendront les vendredis et samedis de la mi-juillet à la mi-août.

M. Philibert assure que les tenants et les aboutissants du projet seront confirmés incessamment.

Une aide de 45 000 $

En séance du conseil municipal lundi, les élus ont, dans les faits, revu légèrement à la baisse la subvention annuelle de 50 000 $ consentie à la troupe en 2020, dans le cadre d’un protocole d’entente de quatre ans pour la tenue du spectacle Baie-Comeau : D’aventure et de culture.

Comme le mégaspectacle n’aura pas lieu en raison de la pandémie, les élus ont réduit leur soutien à 45 000 $. Cependant, a bien précisé Simon Philibert, l’ensemble de cette somme ne sera pas dévolu au projet de ciné-parc. Une partie de l’enveloppe permettra à la troupe Chaud Bizzz d’assumer les frais engagés par la troupe en début d’année, soit avant qu’elle ne soit forcée d’annuler l’édition 2020.

« Cette année, c’est une année particulière, c’est une année COVID-19. Personne n’avait prévu ça. On est là pour soutenir cette organisation-là pour qu’il y ait des événements culturels de plus grande ampleur à Baie-Comeau en respectant les règles de distanciation », a souligné le maire Yves Montigny en entrevue avec les médias après la séance du conseil.

Fait à noter, au cours de cette même séance, la conseillère du quartier Saint-Georges, Martine Salomon, a tenu à préciser qu’un comité général spécial se tiendra afin « d’éclaircir ou atténuer certains questionnements » en lien avec le rapport d’activité déposé à la Ville par la troupe. Selon elle, une majorité d’élus ont réclamé cette rencontre en raison de zones grises dans les documents fournis.