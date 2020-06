Baie-Comeau clôt 2019 avec un surplus de 4 M$

La Ville de Baie-Comeau a enregistré un surplus de près de 4 M$ au cours de l’exercice financier 2019. Dans les faits, le surplus réel frôle plutôt 1,1 M$ puisque la différence de 2,9 M$ correspond au montant qui avait été puisé dans le surplus cumulé pour équilibrer le budget, mais son utilisation n’a pas été nécessaire.

« On a des meilleurs résultats que prévu. C’est très intéressant de conclure l’année 2019 sur cette voie-là », a lancé le maire Yves Montigny en commentant les états financiers adoptés le lundi 22 juin en séance spéciale du conseil municipal.

À la grande joie de l’élu, le solde du surplus cumulé de la dernière année se situe à 6,9 M$, ce qui est à peine 1 M$ de moins en un an, et ce, malgré des affectations dans l’année, notamment pour l’achat de terrain dans le parc industriel et pour le fonds d’auto-assurance. « Nous avons toujours une marge de manœuvre intéressante, c’est positif pour l’avenir. (…) C’est des bonnes nouvelles quand on fait face l’année suivante à une année difficile », a-t-il précisé.

Les impacts de la pandémie de COVID-19 dans les coffres de la Ville restent à déterminer, mais ce que M. Montigny dit savoir, « c’est que les bons résultats de 2019, c’est sécurisant pour tout le monde ».

Faits marquants

Parmi les faits marquants de la dernière année, il y a les profits du réseau électrique qui ont bondi de 500 000 $ à la suite de l’ouverture du centre d’hébergement de données de GPU.one, plutôt que les 800 000 $ prévus. Cela s’explique par le fait que l’entreprise a lancé ses activités plus lentement au cours du printemps, a précisé la trésorière et directrice des finances, Jeanie Caron.

La Ville est également allée chercher près de 800 000 $ de plus en revenus de transferts, provenant notamment de la Taxe sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec (TECQ) pour l’usine d’eau potable. « Ça n’a pas été budgété, car nous, on n’avait pas encore la confirmation du versement de la subvention », a-t-elle dit.

À cela, il faut ajouter des rentrées d’argent supérieures de 134 433 $ du côté de la cour municipale et des pénalités d’électricité, de 120 073 $ en droits et mutation immobilière et de 254 162 $ en intérêts sur les placements.

En matière de dépenses inattendues, les 82 (49 en 2018) bris d’aqueduc survenus en 2019 expliquent plus de 500 000 $ des dépassements, que ce soit en travaux de réparation de conduites et de remise en état de la chaussée ainsi qu’en déploiement des effectifs de la Sécurité publique lors du bris d’une conduite du boulevard Comeau en novembre.

On se souviendra que ce bris avait privé d’eau les citoyens du quartier Saint-Georges pendant 72 heures, du jamais vu dans la municipalité, et avait occasionné des coûts de 107 700 $.

La rigueur de l’hiver pendant les premiers mois de 2019 a également entraîné des dépenses supplémentaires d’environ 400 000 $ pour l’enlèvement de la neige.

Au 31 décembre, la dette à long terme de la Ville de Baie-Comeau était de 89 578 897 $, dont 59 912 670 $ à la charge des citoyens, une baisse de 5,8 M$. Depuis 2016, cette dette est en chute constante.