Feu de forêt : les travaux d’extinction vont bien

Une quarantaine de pompiers forestiers sont toujours en action, lundi, sur le site de l’incendie qui s’est déclaré à Baie-Comeau vendredi en début de soirée.

On se souviendra que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a reçu l’alerte vers 19 h 30 pour un incendie dans le secteur situé entre le lac à la Chasse et la route 138, sur le tronçon reliant la route 389 et la route Maritime.

Estimée au départ à 10 hectares, la superficie brûlée a été revue à la baisse pour s’établir à 6,1 hectares. « Car ils ont pu faire un croquis plus réel », a expliqué la porte-parole de la SOPFEU, Mélanie Morin.

Qualifié de contenu pendant la journée de samedi, le feu est passé à la condition d’être maîtrisé dimanche. Lundi, les sapeurs poursuivaient leur travail pour en consolider les contours et pénétrer dans le périmètre pour éteindre les points chauds.

Selon Mme Morin, le moment où l’incendie pourrait être déclaré éteint dépend de plusieurs variables, entre autres la pluie annoncée dans les prochaines heures, les vents et le taux d’humidité. Elle se dit incapable de quantifier le nombre de jours qui sera nécessaire avant son extinction.

Comme aucun épisode de foudre n’a été observé vendredi dernier, une cause humaine est fort probablement à l’origine du sinistre.

Du côté du feu de forêt allumé le mardi 16 juin au kilomètre 67 du chemin de la Toulnustouc, il a été éteint au cours de la fin de semaine. Il aura détruit une superficie de 3 hectares.