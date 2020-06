Consommation excessive d’eau : Baie-Comeau remet des contraventions sur-le-champ

Face à la consommation excessive d’eau potable ces jours-ci, la Ville de Baie-Comeau instaure une surveillance accrue de l’arrosage extérieur et prévient qu’elle émettra sur-le-champ des constats d’infraction aux citoyens contrevenants.

La nouvelle mesure est en place depuis le 23 juin. Elle succède à des activités de sensibilisation réalisées ces dernières semaines, au cours desquelles des avertissements ont été servis, mais sans plus.

La consommation moyenne ces temps-ci se situe à 16 500 mètres cubes d’eau par jour. C’est la quantité que consomme normalement une population de 35 000 à 40 000 personnes. « On est 21 000. C’est vraiment en haut de notre consommation habituelle pour notre population. Ça affecte notre réserve d’eau potable », précise Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications.

L’employé responsable de l’application des règlements municipaux effectue des patrouilles dans les quartiers résidentiels et remet des contraventions au besoin. Le montant de l’amende varie de 25 $, dans le cas d’une première offense, à 150 $.

Rappelons que l’arrosage des gazons à l’aide d’un arrosoir amovible est permis de 20 h à 23 h les jours pairs pour les résidences dont le numéro civique est pair et les jours impairs lorsque le numéro civique est impair. Dans le cas des systèmes d’arrosage automatique, il peut se faire entre 3 h et 6 h les dimanches, mardis et jeudis.

D’autres restrictions s’appliquent pour différents usages de l’eau, comme le lavage des voitures et le remplissage des piscines. L’arrosage manuel est permis en tout temps.

Si la situation ne s’améliore pas, d’autres actions, dont la surveillance en soirée, s’ajouteront. Pour le moment, la Ville de Baie-Comeau n’a cependant pas l’intention d’imiter d’autres municipalités en interdisant complètement l’arrosage extérieur, mais cette possibilité demeure.