Baie-Comeau lorgne le poste électrique de la Société hydroélectrique Manicouagan

La Ville de Baie-Comeau a besoin d’un deuxième poste électrique pour répondre aux besoins futurs. Un projet de construction est sur sa table de travail depuis plus d’un an, mais une nouvelle option semble aujourd’hui prometteuse : l’achat et l’expansion du poste McCormick, appartenant à la Société en commandite hydroélectrique Manicouagan (SCHM).

Le nouveau poste a été construit par la SCHM voilà environ deux ans pour alimenter la céréalière Cargill. Il est situé sur le boulevard Comeau (route 138), non loin de l’intersection avec la route Maritime, dans le secteur Marquette, où la Ville est propriétaire du réseau de distribution électrique.

Au cours de l’hiver, la municipalité a entamé des discussions pour l’acquérir. « On est en marche pour acheter le poste électrique. La Ville aimerait se porter acquéreur du poste. On le grossirait », indique le maire Yves Montigny, qui y voit là une économie importante pour ses contribuables comparativement à une nouvelle construction.

Actuellement, la capacité du poste serait d’environ 8 mégawatts (MW), selon l’élu. La municipalité aimerait la bonifier pour atteindre 50 MW, ce qui lui permettrait de répondre aux besoins de 30 MW pour les trois promoteurs de centres de données avec lesquels elle est en contact, mais également d’avoir des disponibilités pour faire face à un accroissement de la demande.

Les trois projets en question, la Ville souhaite d’ailleurs les concrétiser dans le secteur du poste électrique en question, plutôt isolé de la zone urbaine.

En juin 2019, alors que le conseil municipal adoptait une résolution afin d’injecter 16,3 M$ dans le projet de construction d’un nouveau poste électrique, il avait été mentionné justement qu’il serait situé à l’est de la zone urbanisée du secteur Marquette.

Territoire exclusif

La Ville de Baie-Comeau est propriétaire de son propre réseau électrique dans Marquette, un secteur qui lui est exclusif. « Ils (la SCHM) ont construit un poste électrique sur notre territoire exclusif », indique le maire.

Dans les négociations en cours avec la SCHM, la Ville défend cette exclusivité. « On ne veut pas l’exproprier, on veut l’acheter. On leur dit vous êtes chez nous. On va regarder le problème. On va vous l’acheter au prix que ça vaut. »

Le journal Le Manic a bien tenté d’obtenir une réaction de la SCHM, mais ses démarches sont demeurées vaines en raison de la période de vacances estivales.