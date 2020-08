Seize nouveaux médecins pratiquent sur la Côte-Nord

D’ici à quelques semaines, ce sont 16 nouveaux médecins qui se seront installés sur la Côte-Nord, vient de confirmer le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS).

En effet, après un grand succès pour l’embauche d’employés dans ses installations, voilà que le recrutement porte fruit également du côté des effectifs médicaux. Si certains des nouveaux disciples d’Esculape sont déjà en poste, l’arrivée des autres est imminente.

La région comptera sur 10 nouveaux médecins de famille. L’un pratiquera en Basse-Côte-Nord et un autre en Minganie, tandis que quatre s’installeront à Sept-Îles, deux à Baie-Comeau et deux aux Escoumins.

Six médecins spécialistes déménageront aussi leurs pénates chez nous. Une obstétricienne-gynécologue est attendue à Baie-Comeau, pendant que Sept-Îles accueillera un interniste, un radiologiste et deux pédopsychiatres, en plus d’une médecin spécialiste en santé publique.

Le CISSS a aussi recruté deux pharmaciens pour l’Hôpital de Sept-Îles. L’un entrera en poste à l’automne et l’autre en 2021. Un dentiste a également commencé à pratiquer à Fermont en juin.

Au CISSS, on rappelle que les efforts de recrutement médical se poursuivent, car les besoins demeurent importants tant chez les médecins de famille que chez les médecins spécialistes.