Malgré la pandémie, Centraide garde le cap sur un objectif de 725 000 $

La campagne 2020 de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan vient d’être lancée avec un objectif de 725 000 $. Pour porter le message sur l’importance de contribuer, l’organisation comptera sur les 14 membres de son conseil d’administration, qui deviennent ses têtes d’affiche dans le milieu.

« C’est le même objectif qu’en 2019. C’est très ambitieux. On ne voulait pas revoir l’objectif à la baisse, malgré le fait qu’on sait que ce sera difficile », a avoué la directrice générale de Centraide, Josée Mailloux, lors du lancement du 9 septembre.

Oui, la cible demeure à 725 000 $, mais ça n’empêche pas l’organisme d’anticiper une baisse importante des revenus par rapport aux 762 417 $ récoltés lors de la campagne précédente. « On s’attend à une baisse de 100 000 $ cette année pour l’ensemble de l’œuvre », a poursuivi Mme Mailloux, en parlant cependant du pire scénario.

Elle a fait référence notamment à des activités qui seront probablement moins lucratives et à des dons corporatifs qui ne rentreront pas en raison de contributions déjà versées au fonds d’urgence COVID-19 lancé au printemps. « Notre crainte, c’est que les gens ont déjà donné beaucoup et qu’ils ne seront peut-être plus en mesure de nous donner encore. »

Si les membres du conseil d’administration ont choisi de prendre le relais comme têtes d’affiche cette année, c’est en raison de la particularité de la campagne qui s’amorce. « On ne voulait pas mettre quelqu’un là pour cette année-là avec ce niveau de difficulté là, avec les enjeux qui étaient liés. On se disait : » Quelle expérience difficile pour la personne! » ».

Plus que jamais

Plus que jamais, Centraide a besoin de regarnir ses coffres, car la pandémie a entraîné un bond du nombre de personnes dans le besoin. « Nos organismes ont mis l’épaule à la roue depuis le début et ils ont encore besoin beaucoup de notre soutien, car la population vulnérable s’est agrandie. »

Josée Mailloux a rappelé que des gens qui n’avaient jamais sollicité d’aide se sont retrouvés obligés de le faire parce que la Prestation canadienne d’urgence ne comblait pas tous leurs besoins. « Il y en a qui sont grandement perdants avec ça et qui ont des obligations, qui ont des maisons à payer. »

La directrice générale a aussi noté la hausse marquée des appels au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord et l’augmentation des demandes auprès des organismes en santé mentale en raison du taux élevé d’anxiété et de dépression.

Concernant les actions qui seront posées dans les prochains mois, les traditionnelles campagnes en milieu de travail se poursuivront, mais par visioconférence. Il ne faut pas perdre de vue que les retenues sur le salaire représentent 80 % des revenus de Centraide.

Les activités au programme demeurent sensiblement les mêmes que l’an dernier. On peut penser au barrage routier, au Défi-But Centraide, à l’emballage chez Maxi et à la journée Mardi Je Donne.