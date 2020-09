VIDÉO | Les activités parascolaires reprendront le 14 septembre

Roberge – Charest

PARASCOLAIRE, SPORT-ÉTUDES ET PROJETS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS 🎭 🏒🏈La rentrée scolaire s’étant globalement bien déroulée et la situation demeurant sous contrôle, mon collègue Jean-François Roberge – député de Chambly et moi présentons une approche prudente et mesurée qui permettra, à partir du 14 septembre, la reprise des activités parascolaires et des projets pédagogiques particuliers qui auraient été mis sur pause dans les dernières semaines. Pour que tous nos élèves puissent continuer de vivre leurs passions à l’école, nous devons redoubler d’efforts et respecter les consignes sanitaires, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. On compte sur vous.Pour plus de détails 👇🏻

