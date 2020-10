Deux personnes arrêtées pour l’incendie d’un immeuble à logements

L’incendie qui a jeté sur le pavé les occupants d’un immeuble à logements de la rue Michel-Hémon à Baie-Comeau, dans la nuit de samedi à dimanche, est d’origine criminelle, confirme la Sûreté du Québec.

« C’est un conflit entre plusieurs personnes qui a dégénéré. Deux personnes ont été arrêtées peu de temps après », explique le sergent Jean-Raphaël Drolet.

Dans les faits, il n’aura fallu que 15 à 20 minutes aux policiers après le début de l’incendie pour procéder à l’arrestation de deux individus, un homme âgé de 36 ans de Baie-Comeau et un individu d’âge mineur.

On se souviendra qu’il était 2 h lorsque les flammes provenant d’un véhicule qui venait de s’embraser se sont propagées à l’édifice de six logements, situé face au centre Henry-Leonard. Les occupants s’en sont heureusement tirés sains et saufs, mais l’immeuble serait une perte totale, selon Alain Miville, directeur du service de la Sécurité publique de la Ville de Baie-Comeau.

L’homme de 36 ans doit comparaître au palais de justice de Baie-Comeau lundi. Il devrait faire face à des accusations d’incendie criminel causant des dommages matériels, d’incendie criminel mettant en péril la sécurité des gens, agression armée et bris de probation.

Quant à l’individu d’âge mineur, il a été libéré et pourrait comparaître ultérieurement, précise le sergent Drolet.