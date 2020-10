Voyages de l’Est se diversifie avec l’ouverture du Marché aux trésors

Comme l’industrie du voyage est au point mort ou presque, Voyages de l’Est se diversifie pour faire face à la pandémie en ouvrant Le Marché aux trésors, une petite boutique spécialisée dans les produits québécois, dès le 26 octobre.

Le Marché aux trésors, c’est l’avenue privilégiée par Nathalie Soucy et Caroline Soucy pour continuer de faire des affaires au Centre Laflèche à Baie-Comeau.

« On vient de fêter notre troisième anniversaire et on était sur une montée fulgurante. On a l’entrepreneuriat dans le sang et on s’est dit, il faut se trouver un nouveau projet. On ne voulait pas rester assises jusqu’à ce que ça reprenne », explique Nathalie Soucy, en faisant référence à l’industrie du voyage.

Les deux cousines et partenaires d’affaires ont réfléchi à ce qu’elles pourraient bien apporter aux gens de Baie-Comeau et la boutique de produits 100 % québécois s’est imposée. En somme, tout ce qu’on y retrouvera représentera leurs coups de cœur.

« Notre but premier, c’est l’entraide avec les entrepreneurs et les artistes pour leur donner plus de visibilité », poursuit Nathalie Soucy. Évidemment, l’entraide devra être dans les deux sens pour que chacun tire son épingle du jeu.

L’éventail de produits offerts au Marché aux trésors sera très large. La copropriétaire parle d’articles que l’on ne retrouve plus à Baie-Comeau, en faisant référence à la fermeture de commerces spécialisés, notamment dans les chandelles et les produits de santé naturels.

Idées-cadeaux, cosmétiques de l’entreprise Cadelli, produits du terroir de la Côte-Nord et œuvres d’artistes seront également disponibles dans la boutique, tout comme des huiles d’olive, des confitures et des caramels faits au Québec. « Ce sont toujours des produits coups de cœur », précise Nathalie Soucy.

Pour meubler les tablettes du Marché aux trésors, les deux associées se sont beaucoup inspirées de l’émission Dans l’œil du dragon et par la consultation de pages Facebook de produits faits au Québec.

« On est 100 % québécois, mais aussi écoresponsable. C’est ça qui va réunir tout ça », indique l’entrepreneure en se réjouissant que la venue de la boutique permette de garder en poste les deux employés à temps plein de Voyages de l’Est.

Les voyageurs

L’industrie du voyage a été le secteur probablement le plus affecté par la pandémie, on le sait. « On a été 100 % impacté, encore plus que les restaurants et les autres. »

Pour le moment, l’agence est en mode pause. Les voyages ne sont pas conseillés, mais si quelqu’un souhaite partir, il lui est possible de le faire.

« On a tellement travaillé pour rien. On a travaillé six mois pour vendre des voyages et trois mois pour annuler des voyages et sans commissions. »

Nathalie Soucy souligne que Le Marché aux trésors n’est pas un projet temporaire. Quand la vie reprendra réellement son cours et que les gens recommenceront à voyager, la petite boutique continuera d’offrir ses produits.