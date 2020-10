Des conteneurs mobiles pour aller à la rencontre des hommes

L’ouest de la Côte-Nord profite d’un nouveau concept pour faire la promotion de la santé masculine et rejoindre les hommes là où ils sont grâce à Hommes atout, qui se déploiera au cours de la prochaine année d’abord dans la Manicouagan, puis en Haute-Côte-Nord.

Inspiré d’un concept développé en Australie, le projet de recherche-action Hommes atout a été lancé par l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) en 2016. Sous la forme de deux conteneurs mobiles, l’un converti en atelier de travail et l’autre en minimaison destinée à l’intervention psychosociale, le projet a été réalisé dans quelques municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« On était rendu à l’étape de fermer les livres et c’était supposé se terminer, mais en parlant avec eux, on a constaté un intérêt chez Homme aide Manicouagan et à la Résidence Saint-Joseph », explique Simon Trépanier, assistant de recherche rattaché au projet.

L’entente lie l’UQAC et Homme aide Manicouagan, en collaboration avec la résidence de Pointe-aux-Outardes. L’atelier de menuiserie mobile, c’est ni plus ni moins qu’un prétexte pour attirer les hommes en leur offrant un lieu de travail manuel, mais aussi d’échanges et de socialisation. Selon les besoins, les participants ont aussi la possibilité de se rendre dans la minimaison, tout à côté, pour approfondir des aspects avec un intervenant.

« Nous, on l’a observé. Quelqu’un arrive très gêné et vers la fin de la semaine, il s’ouvre. Il faut toujours garder la porte ouverte », précise Simon Trépanier, en soulignant que les deux organismes de chez nous devront s’approprier le concept afin qu’il réponde aux besoins de leur clientèle.

Un projet bienvenu

Chez Homme aide Manicouagan, Patrick Desbiens se réjouit des possibilités nouvelles qui seront à portée de main à partir du printemps 2021 puisque les conteneurs ne sont pas adaptés à l’hiver.

« C’est bienvenu, car notre territoire couvre de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. On est conscient que notre rayon d’action est quand même assez fort à Baie-Comeau, mais plus qu’on s’éloigne et plus que c’est difficile », souligne-t-il.

L’atelier de menuiserie et son local d’intervention psychosociale permettront à l’organisme d’aller à la rencontre des hommes là où ils se trouvent dans diverses communautés.

« Au printemps, le projet va être relancé dans la Manicouagan et ensuite, on veut l’amener en Haute-Côte-Nord.

On veut aménager des choses dans les conteneurs », précise Patrick Desbiens.

Selon Dany Farcy, directeur général à la résidence de Pointe-aux-Outardes, les installations mobiles pourraient même, à titre d‘exemple, être déplacées le long de la route 389, dans le temps de la chasse l’an prochain, afin de rejoindre la clientèle des chasseurs. Selon lui, les utilisations possibles sont nombreuses.

Bilan et projections

En compagnie de Dominic Bizot, directeur de l’Unité d’enseignement en travail social de l’UQAC, Simon Trépanier vient de passer plusieurs jours dans la Manicouagan, où des activités de menuiserie et autres ont été organisées dans le cadre d’Hommes atout, notamment par l’entremise d’un volet intergénérationnel chez Homme aide Manicouagan.

L’organisme Hommes Sept-Îles est même venu faire son tour avec sa « shed à bois », une remorque transformée en atelier de menuiserie mobile et inaugurée en septembre dernier, également sous l’inspiration de ce qui existe en Australie.

Au sein des deux organisations manicoises, l’heure est maintenant au bilan de ces premières réalisations et à l’identification des projets à mettre sur la table en prévision de 2021.

Fait à noter, la fondation Movember, principal partenaire financier du projet Hommes atout, a dépêché une équipe de tournage à Baie-Comeau et à Pointe-aux-Outardes afin de faire une captation vidéo des activités de la semaine dernière.

Les images et entrevues réalisées par l’équipe donneront lieu à des capsules qui seront diffusées en novembre pendant le mois de sensibilisation à la santé des hommes.