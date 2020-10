Samantha et Érika sèment la joie pour l’Halloween

Samantha Manning adore l’Halloween. Aussi, quand l’incertitude a plané sur le maintien de la distribution de friandises en période de pandémie, elle a élaboré avec sa sœur un beau projet pour faire plaisir aux enfants.

Même si l’Halloween a finalement été sauvée, Samantha et Érika Manning, âgées respectivement de 21 et de 20 ans et domiciliées à Ragueneau et Baie-Comeau, ont gardé le cap.

« Personnellement, c’est ma fête préférée », raconte l’aînée, qui n’aurait pas voulu que la COVID-19 vienne tout gâcher pour les petits. Elle dit également savoir que plusieurs enfants ne feront pas la tournée des maisons cette année en raison de la pandémie.

Dimanche, les deux frangines ont passé plusieurs heures à distribuer de sacs de friandises à 271 enfants sur le vaste territoire s’étendant de Ragueneau jusqu’à l’extrémité est du secteur Marquette.

« Il y en a plusieurs, au début, qui étaient gênés, mais quand ils voyaient les sacs de bonbons, ils se mettaient à sourire », raconte l’aînée.

Le déroulement

Le projet a été élaboré de la façon suivante. Samantha Manning a lancé un appel sur Facebook à la mi-septembre pour inviter les parents à inscrire leurs enfants afin qu’ils reçoivent des friandises. Ils devaient aussi noter d’éventuelles allergies. Ce sont donc des sacs personnalisés qui ont été préparés.

Bien qu’il n’y ait aucune obligation de leur part, les parents étaient conviés à contribuer à l’aventure, que ce soit en argent ou en friandises. Finalement, les deux sœurs ont reçu une cinquantaine de dons monétaires représentant près de 800 $ en plus de quelque 350 $ en argent et gâteries offerts par quatre entreprises.

Une dizaine de parents ont choisi d’acheter des boîtes de sacs de croustilles et de chocolats.

« Au début, les sacs étaient vraiment petits, mais finalement, chaque jeune a reçu des sacs vraiment gros. Il y avait des suçons, des chocolats, des bonbons, des sacs de chips, des crayons et des effaces », cite en exemple la jeune femme de 21 ans qui, en passant, n’a pas d’enfant.

Si la distribution des sacs est allée rondement dimanche, Samantha Manning tient à préciser que c’est aussi grâce à la collaboration de Sylvain Manning, Cindy Durand et Simon Girard qui ont joué le rôle de chauffeurs.