La RGMRM hausse ses dépenses, mais pas les quotes-parts

Malgré une hausse de près de 10 % de ses prévisions budgétaires 2021, la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) réussit le tour de force de ne pas aller en chercher davantage dans les poches des contribuables par l’entremise des quotes-parts versées par les municipalités.

« La bonne nouvelle qu’il y a, c’est qu’on n’a pas augmenté les quotes-parts et on n’a pas utilisé le surplus. On avait ce défi-là de ne pas augmenter la quote-part des municipalités », fait remarquer Isabelle Giasson, directrice générale de l’organisme.

En septembre, la RGMRM part toujours le bal de l’adoption de ses prévisions budgétaires afin de permettre aux municipalités du territoire compris entre Ragueneau et Baie-Trinité de préparer elles-mêmes leurs prévisions. Ainsi, le mois dernier, la RGMRM a adopté pour 2021 un budget de 6 697 772 $, en hausse de 635 000 $.

Ce bond s’explique notamment par l’augmentation des coûts de traitement et de transport des matières recyclables ainsi que les travaux de creusage d’une quatrième cellule au lieu d’enfouissement technique de Ragueneau.

Pourtant, globalement, la participation financière des municipalités de la MRC de Manicouagan aux activités de l’organisme ne suit pas la même tendance. Mieux encore, elle diminue très légèrement pour passer de 3 105 605 $ en 2020 à 3 094 761 $, grâce à de nouvelles sources de revenus.

Compte tenu de l’importance de sa population et du tonnage de matières traitées, la Ville de Baie-Comeau assume la majeure partie de ce montant, soit 2 289 082 $. C’est environ 14 000 $ de plus qu’elle aura à débourser en 2021. Selon Isabelle Giasson, l’augmentation de sa population en 2019, l’année de référence, a eu une incidence à la hausse des tonnages d’ordures et de matières recyclables.

La Haute-Côte-Nord

Rappelons que la RGMRM récupérera en 2021 le contrat pour l’enfouissement des matières résiduelles de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Cette dernière lui faisait faux bond depuis 2018.

Pour satisfaire les besoins de la MRC, la régie investit cependant autour de 400 000 $ pour moderniser la balance à son lieu d’enfouissement technique de Ragueneau.