La future Aire ouverte forme son conseil jeunesse

Les jeunes de 12 à 25 ans de la Manicouagan devraient bénéficier d’ici la fin de l’année 2020 d’une Aire ouverte, en l’occurence un endroit leur offrant une multitude de services allant des questions touchant la santé mentale, à la santé sexuelle, aux études et au marché du travail, entre autres.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord poursuit ses démarches pour doter Baie-Comeau de ce lieu implanté à Sept-Îles depuis 2019.

La formule réunit une équipe multidisciplinaire, notamment une infirmière et un travailleur social, évitant ainsi aux jeunes de frapper à quelques portes pour répondre à des besoins.

Le moment est venu de former un conseil jeunesse dans le secteur Baie-Comeau et l’équipe d’Aire ouverte recherche de personnes prêtes à lever la main. « Il s’agit d’une belle opportunité pour partager ses idées et participer directement aux prises de décisions concernant sa mise en œuvre ainsi que les soins et services offerts », souligne le CISSS dans un communiqué.

Entre autres choses, le comité jeunesse participera à la co-construction d’Aire ouverte et de son offre de services, représentera l’organisme ici et là et agira comme modèle pour les jeunes et les adultes par le partage d’aspects de sa propre histoire.

Le CISSS invite aussi les partenaires du milieu communautaire œuvrant auprès de la jeunesse à s’impliquer dans le projet, une façon aussi de promouvoir et offrir leurs services.

Les personnes et les organismes intéressés par l’invitation doivent contacter Valérie Essiambre au 418 817-9739 ou par courriel à aire.ouverte.bc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca.

