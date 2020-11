Encore des prix pour Les Éditions Nordiques aux Grands prix des hebdos

Les journalistes membres du groupe de presse Les Éditions Nordiques se sont de nouveau distingués lors des Grands prix des hebdos 2020, présenté par Hebdos Québec. Le traditionnel gala n’a évidemment pas eu lieu en raison de la pandémie, mais ça n’a pas empêché deux des journaux du groupe et leurs artisans de récolter une pluie d’honneurs.

Ainsi, Charlotte Paquet, journaliste au Manic, a récolté rien de moins que quatre prix, soit une première place dans la catégorie Art, culture et vie communautaire pour son texte En Barque met le cap sur une année fantastique, et trois troisièmes places soit dans la catégorie Éducation pour Eve Martin-Riverin suit les traces de Stanley Vollant, en Sports et Loisirs pour Côte Manic-1 :N’attendons pas une deuxième petite Cloutier pour agir et pour son reportage La pénurie est déjà là.

Les artisans du Charlevoisien ont aussi vu la qualité de leur travail soulignée par leurs pairs. L’éditeur du Charlevoisien, Sylvain Desmeules, est particulièrement fier de la première place obtenue dans la catégorie Mise en valeur du contenu et qualité de la langue.

« C’est ni plus ni moins que le titre d’hebdomadaire de l’année. Nous avons fait plusieurs changements au cours des dernières années et cette distinction confirme que notre équipe a conservé des standards de qualité élevés», dit-il.

M. Desmeules était aussi heureux que ces grands prix reconnaissent l’immense talent de la journaliste Émélie Bernier. « Six prix au Québec, ce n’est pas rien. Elle est parmi les meilleures journalistes, tous hebdomadaires confondus et nous en avons la preuve », a-t-il précisé.

Gilles Fiset, qui a récemment quitté l’organisation, a raflé la première place dans la catégorie Économie et finance pour son texte Industries Océan L’Isle-aux-Coudres, recruter, même au Maroc s’il le faut. Le passionné de photographie arrive d’ailleurs premier dans cette catégorie pour une photo qui accompagne son article sur la Fiesta Desjardins, intitulée Charmée par la musique (à la Une).

La qualité du travail de Lisianne Tremblay est soulignée dans la catégorie Affaires municipales, où son article Que reste-t-il pour 2019? mérite une 3e place.

Émélie Bernier récolte 4 secondes places dans les catégories Affaires municipales (Un peu de civisme, SVP), Santé et bien-être (Services de santé sur L’Isle-aux-Coudres: Plus que jamais une priorité), Art, culture et vie communautaire (Le retour à la source selon Philémon Cimon) et Environnement et agroalimentaire (La pêche miraculeuse selon Julie Gauthier), de même qu’une troisième place en Sports et loisirs (De Goose Bay à Blanc-Sablon en kayak).

Le premier prix lui est remis dans la catégorie Dossier/Reportage pour ses textes sur un l’abattage de loups envisagé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, une mesure controversée de protection de la harde de caribous de Charlevoix.

Au total, 27 hebdos membres de l’association Hebdos Québec ont soumis 340 pièces dans 14 catégories pour un total de 74 finalistes, dont 28 lauréats.