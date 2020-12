COVID-19 : 460 employés du CISSS joignent l’équipe de renfort

Les employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ont été nombreux à lever la main pour joindre la nouvelle équipe de renfort destinée à répondre à des besoins liés à la pandémie de COVID-19. Au total, ils sont 460 à avoir répondu à cet appel à la solidarité en octobre.

Initiateur du projet, Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières au CISSS, se réjouit de la réponse du personnel à ce mouvement de soutien. En plus de combler des besoins déjà existants, cette équipe novatrice permettra d’être mieux outillé pour faire face à de possibles éclosions du virus qui viendraient priver certains secteurs d’activités de la main-d’œuvre nécessaire.

« On a déjà des gens qui sont sollicités pour faire du temps supplémentaire, mais on n’avait jamais sollicité des gens hors de leur expertise si on veut, alors qu’on n’a pas besoin d’une scolarité particulière pour faire certains types d’emploi dont on a grandement besoin. Donc, le principe est parti de là », explique Jean-Philippe Comtois.

Provenant de toutes les MRC de la Côte-Nord, l’équipe de renfort se décline en deux volets selon l’engagement des volontaires. Ainsi, 260 personnes sont prêtes à donner du temps de façon régulière les soirs et les fins de semaine.

Deux cents autres sont disponibles à venir prêter main-forte à l’organisation, mais dans le cas de besoins ponctuels si des éclosions de coronavirus survenaient. Ces gens-là, qui seraient déployés dans les zones moins à risque à titre de remplaçants, ont aussi offert une mobilité dans les autres MRC sur le territoire.

Du bureau à la cuisine

Depuis octobre, bien des employés de bureau ont mis de côté leur téléphone et leur ordinateur pour être initiés à l’entretien ménager, au service alimentaire et à la buanderie, à titre d’exemples.

Une trentaine de travailleurs sociaux et autres professionnels ont également été formés pour effectuer les enquêtes épidémiologiques de la santé publique les soirs et les fins de semaine.

« Les directions sollicitent la liste et c’est de plus en plus populaire. La COVID a amené aussi certains autres besoins. On avait des besoins pour faire des évaluations au niveau de la protection de la jeunesse et on a trouvé des gens qui étaient volontaires et qui avaient de l’expérience en protection de la jeunesse sur cette liste-là et qui vont aller donner un coup de main », poursuit l’initiateur.

L’équipe de renfort permet au CISSS d’avoir accès à un bassin de e puiser parmi ses propres travailleurs pour combler des besoins ici et là pour combattre la COVID-19. « C’est excessivement positif pour nous cette démarche-là », conclut Jean-Philippe Comtois.