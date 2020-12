Pôle Québec logistique veut améliorer le transport maritime dans l’Est

On entend souvent dire qu’en matière de transport de marchandises, le fleuve Saint-Laurent est carrément sous-utilisé. Voilà pourquoi une vingtaine d’entreprises et d’organismes se sont regroupés pour créer Pôle Québec logistique et ainsi développer une synergie et une meilleure efficacité dans le transport de marchandises dans l’Est du Québec.

« C’est évident que le port de Québec veut se développer comme une plaque logistique. Ce regroupement exprime une volonté de rapprocher les pôles logistiques des régions de cette plaque tournante », a expliqué la directrice générale de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, Karine Otis. La corporation est d’ailleurs l’un des membres fondateurs de Pôle Québec logistique.

Pour ses débuts, cinq priorités guident les actions du regroupement. On veut d’abord une meilleure coordination entre tous les intervenants « afin de mieux tirer profit de l’important potentiel intermodal dans l’Est québécois », lance-t-on dans un communiqué.

Les autres objectifs sont d’améliorer la performance environnementale de la chaîne logistique, accélérer l’implantation des nouvelles technologies, trouver des solutions à la pénurie de main-d’œuvre et « assurer un cadre réglementaire et législatif qui soit adapté » aux réalités vécues par les divers maillons de la chaîne logistique.

« (Ce regroupement) est important pour nous sur la Côte-Nord, car l’enjeu de la distance représente toujours un frein pour le développement de nos entreprises », a indiqué Mme Otis.

Grosso modo, Pôle Québec logistique deviendra un lieu où les divers acteurs du milieu pourront se concerter et s’adapter aux situations. Ainsi, à titre d’exemple, au lieu qu’un cargo se rende directement à Québec pour ensuite redistribuer la marchandise par camion dans l’est, il pourrait s’arrêter en passant à Baie-Comeau ou Gaspé et décharger la partie de sa cargaison destinée à ces régions.

Porte sur l’Atlantique Nord

Avec ce regroupement, Baie-Comeau pourra faire croître ses infrastructures et s’imposer comme un acteur incontournable, surtout si le projet de voie ferrée entre Baie-Comeau et le Lac-Saint-Jean se concrétise, estime Karine Otis.

« À court terme, on veut posititionner le port de Baie-Comeau dans un rôle de porte sur l’Atlantique Nord. Baie-Comeau a le potentiel pour accélérer le développement dans l’Atlantique Nord, entre autres avec le projet QcRail », fait valoir la directrice générale.

Le territoire couvert par Pôle Québec logistique regroupe les régions longeant le fleuve entre la Mauricie et les Îles-de-la-Madeleine. Jusqu’ici, une vingtaine d’entreprises et d’organisations ont adhéré au mouvement.

On ne retrouve pas dans ce groupe pour l’instant le port de Sept-Îles. Karine Otis assure toutefois que l’administration portuaire de l’endroit sera sollicitée dans les prochains jours afin de joindre Pôle Québec logistique.