C’est Noël avant le temps à la bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau, qui offre gratuitement à ses abonnés l’accès à deux nouvelles plateformes numériques à partir de son site Internet. Cochlea Team assure de bons moments à passer entre amis ou en famille, tandis que Medici.tv ouvre la voie aux plus grands de la musique classique.

Cochela Team est une compagnie québécoise spécialisée dans les jeux d’évasion qui favorisent la collaboration et la communication. Une fois l’application téléchargée sur un téléphone intelligent ou une tablette, les abonnés auront accès à une clé quotidienne pour débloquer des scénarios de jeux autant de fois que désiré.

Une fois le scénario choisi, la documentation et les indices seront expédiés par courriel. Il ne restera qu’à les imprimer à la maison et s’amuser. Pour le moment, sept jeux sont disponibles, mais de mois en mois, des nouveautés seront ajoutées, prévient-on du côté de la bibliothèque.

Place au classique

Avec Médici.tv, c’est une fenêtre ouverte sur les grands de la musique classique qui est proposée sous la forme de concerts et d’opéras. Il est question de 150 événements annuels retransmis en direct en partenariat avec de prestigieux orchestres et de grandes salles du monde entier.

On parle aussi de 300 œuvres musicales originales, comprenant des concerts et opéras, mais aussi des ballets classiques et contemporains, documentaires, portraits d’artistes, programmes éducatifs et master classes.

Disponible en français et en anglais, la plateforme Medici.tv est accessible pour tous les types d’écran.

Avec la relâche des fêtes qui approche, la bibliothèque veut permettre aux gens de profiter des fêtes autrement grâce au numérique, qui permet de se divertir gratuitement dans le confort et la sécurité de son foyer.

Pour bénéficier des deux nouvelles plateformes, les membres doivent être abonnés aux services en ligne. Rappelons que l’adhésion à la bibliothèque est gratuite.