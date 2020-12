Un arbre qui ne passe pas inaperçu

Après l’avoir remisé il y a une dizaine d’années parce qu’une violente tempête l’avait endommagé, Alain Charest a réparé et ressorti en 2020 son immense arbre de Noël extérieur, histoire de faire sa part pour égayer ce temps des Fêtes assombri par la pandémie. Et ce fabuleux décor attire les regards.

« J’ai la chance d’avoir de la visite. Ça tourne, ça tourne, c’est le bouche-à-oreille », se réjouit le conseiller municipal du quartier Trudel à Baie-Comeau, en faisant référence aux nombreux visiteurs qui convergent vers chez lui, sur la rue Boisjoli, pour admirer son arbre.

Alain Charest ne s’en cache pas : c’est principalement l’invitation du maire de Québec, Régis Labeaume, à mettre de la lumière dans le cœur des gens qui l’a incité à ce retour aux sources.

Et de la lumière, il y en a énormément sur la propriété du conseiller puisque pas moins de 500 ampoules sont installées sur toute la hauteur du majestueux arbre qui fait près de huit mètres. L’éclairage est à ce point intense qu’il est visible de très loin.

« Je suis le dernier au bout de la rue Boisjoli. L’arbre a été positionné de sorte qu’on peut le voir du bas de la ville », souligne-t-il. À partir du stationnement du Château Baie-Comeau, les gens ont aussi une belle vue sur son décor extérieur.

Alain Charest a conçu et fabriqué lui-même la décoration qu’il a ressortie cette année. Elle est constituée d’un mât télescopique au centre. « Je l’ai construit pour qu’une personne seule puisse l’installer », explique-t-il.

Pour ce temps des Fêtes hors de l’ordinaire, le conseiller municipal a l’impression que Baie-Comeau possède aujourd’hui le plus grand arbre de Noël sur toute la Côte-Nord.