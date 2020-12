Connaissez-vous bien 2020 dans la Manicouagan?

On pourrait penser qu’il n’y a eu que la COVID-19 en 2020, tellement qu’elle a accaparé les ondes, le web et les journaux, et qu’elle est toujours aussi omniprésente. Mais il y a eu autre chose dans l’actualité. Avec ce quizz, Le Manic souhaite vous en donner un aperçu. Vous trouverez les réponses à la fin du quizz. Bonne chance!

1 – Une entreprise de Baie-Comeau a reçu en janvier une subvention de 1,7 M$ afin de mettre de l’avant un procédé novateur et non polluant pour la récupération des résidus d’aluminium. De quelle entreprise s’agit-il?

Lefebvre Industri-Al Fabrication Fransi QSL Applied Industrial Technologies

2 – Le Festival du film international de Baie-Comeau a confié la présidence d’honneur de son édition 2019 à la grande comédienne et réalisatrice Micheline Lanctôt. En incluant ce titre honorifique à Cinoche, combien de fois Mme Lanctôt a été présidente d’honneur d’un festival de cinéma au cours de sa longue carrière?

7 9 1 6

3 – Un homme de Baie-Comeau, Stéphane Savard, a eu la vie sauve grâce à l’intervention d’un voisin, Alain Lemonnier, qui l’a tiré d’une dangereuse situation. Qu’était-il arrivé à M. Savard?

Il a été attaqué par un ours Il s’était intoxiqué au monoxyde de carbone Il a été victime d’un accident de motoneige Il a subi un infarctus

4 – La Randonnée des neiges, un événement organisé au profit de La Vallée des Roseaux et de la Fondation du cancer du sein du Québec, a attiré 116 motoneigistes. Combien ont reçu au total les deux organismes soutenus?

16 188 $ 11 188 $ 6 188 $ 21 188 $

5 – La Côte-Nord est la région qui a connu le plus fort recul démographique entre 2016 et 2019 au Québec, la baisse de la population étant de 7,3 pour 1 000, selon l’Institut de la statistique du Québec. Sans surprise, une des MRC de la région enregistre la plus forte décroissance de la province, avec 11,4 pour 1 000. Quelle est cette MRC?

La MRC de Manicouagan La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent La MRC de Caniapiscau La MRC de La Haute-Côte-Nord

6 – Après des années d’attente, les résidents de l’est de la rue Labrie, à Pointe-aux-Outardes, auront droit à des travaux de protection des berges, évalués à près de 9 M$. Quel type de travaux sera effectué?

Enrochement Recharge granulaire de la plage Mur bétonné Épis

7 – Fin février, une solide tempête de neige force la fermeture de la route 138 durant près de 18 heures. Plusieurs localités ont ouvert des sites d’hébergement d’urgence, dont une qui a dû trouver un couvert et un gîte à une trentaine d’usagers de la route pris dans la tourmente. Quelle est cette localité?

Baie-Trinité Ragueneau Pessamit Franquelin

8 – Transplant Québec lance une campagne de sensibilisation afin d’inviter la population à faire don de leurs organes à leur décès. Sur 16 régions, à quel rang se situe la Côte-Nord pour les références faites par les hôpitaux pour un don potentiel d’organes?

1er rang 7e rang 13e rang 16e rang

9 – En mars, les Québécois ont appris un nouvel acronyme qui allait marquer leurs vies d’une façon qu’ils ignoraient encore : COVID-19. Que veut dire le 19?

19e maladie découverte à être causée par un coronavirus 2019, l’année de sa découverte Nombre de molécules d’acide nucléique que comporte le virus Nombre d’heures d’incubation avant que les symptômes n’apparaissent

10 – Peu après le début de la pandémie, la Côte-Nord a été isolée avec la fermeture des accès routiers. À quelle date cette fermeture a-t-elle été décrétée?

Le 28 mars Le 20 mars Le 1er avril Le 7 avril

11 – Le cégep de Baie-Comeau a dans ses cartons un projet d’agrandissement de ses installations, afin notamment d’abriter le Centre d’expertise et de développement en forêt boréale, et ainsi créer un pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale. À combien est évalué ce projet?

6 M$ 17 M$ 4 M$ 10 M$

12 – En raison de la fermeture temporaire de son usine de papier de Baie-Comeau, Produits forestiers Résolu a transféré une partie des copeaux de l’usine vers une autre de ses installations. Les copeaux se sont retrouvés à quel endroit?

Dolbeau Kénogami Clermont Amos

13 – Un natif de Baie-Comeau, le Dr Jean-Philippe Julien, est l’un des chercheurs sur la planète qui a collaboré à l’élaboration d’un vaccin contre la COVID-19. À quelle institution travaille l’immunologiste?

Université Laval Toronto Hospital for Sick Children Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) Massachusetts General Hospital

14 – En mai, les deux restaurants McDonald’s de Baie-Comeau sont passés dans le giron d’un nouveau franchisé. Qui est-il?

Marc Lefebvre Jacques Bérubé Une compagnie à numéros du Nouveau-Brunswick Éric Munger

15 – Une entreprise de Laval a racheté deux bases d’hydravion d’Air Saguenay sur la Côte-Nord afin d’étendre ses opérations. Quelle est cette entreprise?

Air Tunilik Air Inuit Provincial Airlines Air Liaison

16 – Malgré la pandémie, La Vallée des Roseaux a conclu une campagne de financement très lucrative en 2020-2021, avec une récolte de 456 280 $. À quel rang des meilleures campagnes se classe celle de l’année dernière?

Quatrième Troisième Deuxième Premier

17 – Une nouvelle distillerie, la Québec North Shore, s’est installée à Chute-aux-Outardes. Quel type d’alcool entend-t-elle produire?

Gin Vodka Rhum Whisky

18 – La Ville de Baie-Comeau a conclu l’exercice financier 2019 avec un surplus. De quel ordre était ce surplus?

4 M$ 3 M$ 2 M$ 1 M$

19 – Au début juillet, Air Canada a annoncé qu’elle laissait tomber plusieurs liaisons aériennes régionales. Sur la Côte-Nord, la compagnie a abandonné combien de trajets?

6 4 3 2

20 – Le ministère de la Culture a honoré un artiste de la région afin de souligner l’ensemble de son œuvre. De quel artiste s’agit-il?

Sylvie Drapeau Claude Bonneau Jérémie Giles Josée Girard

21 – La troupe Chaud Bizzz, qui a dû mettre ses activités sur pause comme la grande majorité des organismes culturels en ces temps de pandémie, a innové en présentant cet été des films à la façon d’un ciné-parc. Où était situé ce ciné-parc temporaire?

Au centre Henry-Leonard Au centre Henri-Desjardins Dans le stationnement du Jardin des glaciers Au parc des Pionniers

22 – Après avoir tergiversé sur la question, le gouvernement a finalement rendu obligatoire le port du couvre-visage en public. À quelle date cette obligation est-elle entrée en vigueur?

3 juillet 18 juillet 3 août 18 août

23 – Un premier conseil des Chevaliers de Colomb en territoire autochtone a ouvert en 2020. De quelle communauté s’agit-il?

Pessamit Essipit Uashat mak Mani-Utenam Nutashkuan

24 – En août, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a annoncé que de nouveaux médecins arriveront bientôt dans la région pour exercer leur pratique. Combien y avait-il de médecins?

8 12 16 24

25 – Jean-Marie Vollant a été élu chef de Pessamit en ayant le meilleur par 200 voix sur le chef sortant, René Simon. Combien de mandats, non consécutifs, avait précédemment obtenu M. Simon?

5 6 7 8

26 – L’ancienne locomotive installée au parc des Pionniers n’est désormais plus seule. Qu’est-ce qui se trouve maintenant à ses côtés?

Le premier avion basé sur la Côte-Nord Un bateau servant au transport du bois Un wagon déjà tiré par cette locomotive La première voiture immatriculée à Baie-Comeau

27 – La Ville de Baie-Comeau a imposé une nouvelle gouvernance à son club de hockey, le Drakkar. Cette nouvelle orientation a entraîné la démission des membres du conseil d’administration de l’équipe et l’arrivée de nouvelles personnes en poste. Qui est aujourd’hui président du c.a. de l’équipe?

Félix Lefrançois Michel Desbiens Julie Dubé Antonio Hortas

28 – Après avoir dit que la Ville irait de l’avant dans ce dossier, le maire Yves Montigny a finalement fait marche arrière quelques semaines plus tard, devant le tollé citoyen. Quel est ce projet, finalement repoussé en 2022?

L’aménagement d’une place publique au centre-ville Mingan La réfection de la rue Laval Les travaux d’amélioration au port La réfection du viaduc de la côte Maisonneuve

29 – Baie-Comeau a fait installer des feux sonores devant les Galeries Baie-Comeau et à l’intersection Bégin-La Salle afin de permettre aux personnes malvoyantes de traverser en sécurité. Combien coûte l’installation de tels feux?

30 000 $ 18 000 $ 9 000 $ 2 500 $

30 – Le projet de transformer l’ancien traversier Apollo en récif artificiel pour la plongée sous-marine s’est terminé en queue de poisson et ne verra finalement pas le jour. Pour quelle somme le désormais célèbre rafiot a-t-il été vendue?

1 $ 100 000 $ 250 000 $ 1 M$

31 – Six personnes ont été intronisées lors de la dernière cérémonie de l’Ordre de Baie-Comeau. L’une d’entre elles, Alain Bourassa, l’a été à titre posthume. Dans quelle catégorie a-t-on honoré M. Bourassa?

Sports Culturel Humanitaire et communautaire Éducation

32 – En novembre, l’aluminerie Alcoa a annoncé qu’elle embauchera de nouveaux employés de production. Combien?

20 40 12 75

33 – Fin novembre, le F.-A.-Gauthier a de nouveau été mis K.O. pour plusieurs semaines. Quel était le problème cette fois?

La porte donnant accès au pont des véhicules était bloquée Le navire a heurté le quai de Matane Un problème électronique à la timonerie Une fuite d’huile à l’un des propulseurs

34 – Le Bike Show de Chute-aux-Outardes prévoit être de retour en août 2021. S’il y a lieu, ce sera quelle édition de l’événement?

20e 15e 25e 10e

35 – Dans son budget 2021, la Ville de Baie-Comeau a décrété une hausse du taux de taxes foncières. De quel pourcentage est cette hausse?

3 % 2 % 1 % 0,5 %

Réponses

1 – a) Lefebvre Industrial-Al

2 – c) C’était la première fois de sa carrière que Micheline Lanctôt était invitée à être présidente d’honneur d’un festival de cinéma.

3 – b) Intoxiqué par le monoxyde de carbone dans sa remise, causé par les gaz du moteur de sa motoneige.

4 – b) La Vallée des Roseaux a reçu 8 391 $ et la Fondation du cancer du sein du Québec 2 797 $.

5 – d) Parmi les villes avec le plus fort recul, on retrouve Port-Cartier (1er) et Baie-Comeau (3e).

6 – b) La recharge, sur une distance de 1,5 kilomètre, devrait permettre de protéger 76 résidences.

7 – a) Forestville a pour sa part accueilli 26 personnes.

8 – d) Une seule référence s’est faite.

9 – b) Aussi simple que ça

10 – a) Les points de contrôle sur la 138 ont été levés plus de deux mois plus tard, le 1er juin.

11 – d) Le cégep et le CEDFOB comptent injecter chacun 500 000 $. Le reste proviendra de Québec.

12 – c) Plus tard dans l’année, la compagne a détruit le reste des copeaux qui pourrissaient dans la cour de l’usine de Baie-Comeau.

13 – b) Il travaillait auparavant sur un vaccin contre le paludisme et le VIH, travaux mis de côté le temps de la pandémie.

14 – b) Sa conjointe et leurs deux fils sont aussi impliqués dans l’entreprise.

15 – a) La compagnie compte maintenant cinq bases dans la région.

16 – c) La meilleure campagne a eu lieu en 2018, avec 460 366 $.

17 – d) À terme, la distillerie veut créer un whisky avec entièrement des produits de la Côte-Nord.

18 – a) Les profits du réseau électrique ont notamment augmenté de 500 000 $.

19 – b) Deux de ces liaisons étaient à Baie-Comeau, vers Mont-Joli et Montréal.

20 – c) Le peintre et sculpteur a reçu la médaille de l’Assemblée nationale pour l’ensemble de son œuvre.

21 – d) L’écran se trouvait derrière la scène, du côté du stationnement de la papetière.

22 – b) À l’heure où vous lirez ces lignes, cette obligation est encore et toujours en vigueur.

23 – a) Vingt-six personnes se sont inscrit membres de ce nouveau conseil, qui porte le numéro 17411

24 – c) On compte 10 médecins de familles et 6 médecins spécialistes.

25 – d) René Simon a été chef de 1996 à 2002 et de 2012 à 2020.

26 – b) Le bateau se trouvait depuis plusieurs années dans la cour d’une entreprise.

27 – c) Mme Dubé est présidente et M. Desbiens est vice-président.

28 – a) Le règlement d’emprunt pour ce projet était de 1,9 M$.

29 – d) Trois feux sonores se trouvent sur le boulevard Laflèche depuis plusieurs années.

30 – a) Il a été racheté par une entreprise du Nouveau-Brunswick.

31 – c) M. Bourassa est décédé le 7 septembre dernier à La Vallée des Roseaux.

32 – b) Plus de 200 employés prendront leur retraite dans les 5 prochaines années.

33 – d) Il n’a « duré » qu’une dizaine de jours après un arrêt technique de sept semaines. Le moment précis du retour du traversier maudit n’est toujours pas connu.

34 – a) L’événement aura lieu les 13 et 14 août 2021 sur le terrain du parc de l’âge d’or.

35 – c) La facture de la maison moyenne s’élèvera à 2 943 $.